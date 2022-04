MAD Lions zamyka dywizję CS:GO. Polacy muszą szukać nowej organizacji

Czasem inwestycje w niektóre dziedziny esportu nie idą po myśli największych organizacji. Tak było w przypadku MAD Lions, które w godzinach nocnych poinformowało o zakończeniu zmagań na scenie Counter-Strike: Global Offensive. Zespół w momencie zamknięcia reprezentowało dwóch Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy "It Takes Two". Czy warto zagrać?

Inwestycji sporo, wyników brak

MAD Lions to jedna z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich organizacji esportowych. Zespół nie rywalizuje w wielu dyscyplinach, jednak gdy się na to decyduje, robi to z ogromną dedykacją. Tak było w przypadku Counter-Strike: Global Offensive, gdzie drużyna stawiała pierwsze kroki jeszcze w 2017 roku.

Formacja nie miała jednak szczęścia. Pierwszą dużą inwestycję w kierunku CS:GO mogliśmy zaobserwować w 2019 roku, gdy MAD Lions zmieniło właściciela i doszło do fuzji ze Splyce. Wówczas zastrzyk gotówki umożliwił pozyskanie duńskiego składu Tricked oraz inwestycję w powstające rozgrywki Flash Point.

Zespół pod wodzą Hundena nie radził sobie najlepiej. Brak wyników podkopywał morale, zaś samo MAD Lions zostało stworzone po to, aby świętować sukcesy, a nie cieszyć się z pozycji średniaka. Dlatego w ubiegłym roku powołano do życia nowy zespół, w którym jednak często dokonywano zmian. Nad Wisłą o organizacji zrobiło się głośno na początku bieżącego roku, gdy szeregi formacji uzupełnił Michał "Michu" Muller, zostając drugim po Jakubie "Kubenie" Gurczyńskim Polakiem w formacji.

Ogromna szansa polskiego esportowca. Może zostać mistrzem Ameryki Północnej

Sekcja zamknięta, zawodnicy wystawieni na rynek transferowy

Zespół miał z założenia działać długoterminowo i postawić na rozwój indywidualny poszczególnych graczy. Jak jednak możemy dowiedzieć się z ogłoszenia, które zostało podane do informacji publicznej ubiegłej nocy, MAD Lions zdecydowało się zakończyć działania na scenie Counter-Strike.

Wszyscy zawodnicy wraz z trenerem zostali wystawieni na rynek transferowy. Dodatkowo organizacja zapewniła o dołożeniu starań, aby każdy z dotychczasowych reprezentantów odnalazł nową drużynę. Oprócz kubena i MICHA, nowego zatrudnienia będą szukać: Thomas "TMB" Bundsbaek, Justinas "jL" Lekavicius, Johannes "B0RUP" Borup, Viktor "sdy" Orudzhev oraz Wołodymyr "Woro2K" Veletniuk.

Czy to definitywny koniec zmagań MAD Lions na scenie Counter-Strike’a? Jeśli tak, drużyna pozostanie wyłącznie skupiona na jednym tytule, League of Legends. Tam zespół w ostatnim czasie też nie mógł świętować sukcesów, wszak formacja po drastycznej przebudowie składu spadła z pozycji lidera LEC na stołek jednego z wielu ligowych przeciętniaków.

Polacy coraz wyżej w rankingu. Kolejny awans x-kom AGO