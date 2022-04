Gwiazdor Valoranta ogłosił swój powrót do gry. Nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni

Nie tak dawno w jednym z artykułów na naszej stronie opisaliśmy historię Jaya ‘Sinatry’ Wona - drogę jaką pokonał, by dojść na szczyt i skandalu, który zastopował rozwój jego kariery. Wykluczenie Amerykanina jednak już się skończyło i po rocznej przerwie szykuje się do powrotu do aktywnej rywalizacji w Valorancie. Część fanów długo na to czekała, ale znalazły się też osoby, które mocno skrytykowały działania zawodnika.

"Sinatraa" w ogniu krytyki

Sprawa "Sinatry" była o tyle wrażliwa, że rzucała na niego podejrzenia o przestępstwo na tle seksualnym. Takie tematy zawsze dzielą społeczność na dwie strony, a wnioski i oceny są często wyrażane bardzo pochopnie. Choć sprawa została umorzona, a była dziewczyna Wona, Cleo Hernandez, wycofała oskarżenia, najprawdopodobniej nigdy społeczność nie pozna zupełnej prawdy.

Mimo wszystko duża część internautów uznała dowody dostarczone przez Hernandez. Nadal naciskają oni na Wona, który w ich oczach wciąż nie jest "czysty". Wiarygodność "Sinatry" podważyło nawet kilku renomowanych dziennikarzy esportowych.

Gracz postanowił nieco sprostować obecną sytuację, choć wrzucone oświadczenie jest wyjątkowo lakoniczne. Won zaznaczył, że wyznaczone wykluczenie minęło, śledztwo nic nie wykazało, a samo Riot Games zezwoliło mu na powrót:

Byłem g*wnianym chłopakiem, ale nigdy nie skrzywdziłem Cleo - ani fizycznie, ani psychicznie. Odbyłem 6 miesięczne wykluczenie, nigdy nie wydano żadnego wyroku w sprawie przestępstwa. W styczniu Riot Games zezwoliło na mój powrót i teraz jestem gotowy.

"Sinatraa" poprosił również fanów o nieingerowanie w jego relacje z byłą partnerką i zaprzestanie szerzenia hejtu. Na razie nie wiadomo, gdzie Won będzie kontynuował swoją karierę. Sam zaznaczył, że najchętniej wróciłby do gry w Sentinels, których reprezentował przed wybuchem skandalu. Według wstępnych przecieków jest już nawet testowany w zespole - miałby w nim zastąpić Jareda "zombsa" Gitlina.

