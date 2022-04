Chińskie rozgrywki League of Legends. Kto walczy o trofeum?

FunPlus Pheonix, Invictus Gaming i EDward Gaming. Cechą wspólną tych zespołów jest nie tylko tytuł mistrza świata, lecz także pochodzenie z tego samego regionu - Chin. Rozgrywki League of Legends dedykowane Chińskiej Republice Ludowej są bliskie zakończenia. W grze pozostały wyłącznie cztery formacje, a na Mid-Season Invitational pojedzie wyłącznie jedna z nich.

Najliczniejsze rozgrywki

LCK, LEC czy LCS. We wszystkich z wymienionych rozgrywek możemy obserwować zmagania pomiędzy dziesięcioma drużynami. W przeciwieństwie do nich staje League of Legends Pro League, czyli liga dedykowana ekipom z Chińskiej Republiki Ludowej. W ramach niej rywalizuje aż 17 podmiotów.

Awans do play-offów przysługuje dziesięciu najlepszym drużynom. W trakcie wiosennych rozgrywek rywalizuję one o wyjazd na Mid-Season Invitational, który przysługuje wyłącznie najlepszej z nich. Dotychczas na turniej awansowały takie formacje jak T1 oraz G2 Esports.

W walce wyłącznie cztery formacje

Rywalizacja w ramach LPL zawęziła się do wyłącznie czterech drużyn. Na polu bitwy pozostały RNG, Top Esports, Victory Five oraz JD Gaming. Ostatnie rozgrywki przyniosły sporo emocji, albowiem pojedynki pomiędzy TES i V5 oraz RNG i JDG sprowadziły się do pełnych pięciu map i doszło do tzw. reverse sweepów, czyli przegrywające drużyny wynikiem 0-2 doprowadziły do odwrócenia losów spotkania.

Do zakończenia zmagań pozostały cztery spotkania. Najpierw mecz TES kontra RNG wyłoni pierwszego finalistę, a następnie przegrany ze starcia zmierzy się z wygranym Victory Five i JD Gaming. Będzie to półfinał dolnej drabinki, który pozwoli na wyłonienie rywala dla zwycięzcy pierwszego meczu.

Spotkania odbędą się już niedługo. Mecz w dolnej drabince zaplanowano na 16 kwietnia. Półfinał odbędzie się dzień później. Następnie 20 kwietnia rozegra się półfinał dolnej drabinki, zaś zwieńczenie ligi zaplanowano na 24 kwietnia. LPL nie jest komentowany w języku polskim.

