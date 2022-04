Głupi żart zawodnika Valorant. Doczekał się kary. Został wykluczony z rozgrywek

Czasem zamiast głupio paplać, warto ugryźć się w język. Z pewnością wie już o tym Vilius "krea6oN" Malinauskas, zawodnik Tundra Esports w Valorancie. Litwin powiedział o kilka słów za dużo w trakcie internetowej transmisji, obrażając przy tym na tle seksistowskim grającą z nim kobietę. W konsekwencji Riot Games zawiesiło go do lipca - do tego czasu nie będzie mógł normalnie rywalizować.

Zawieszenie w Valorancie i krytyka ze strony internautów

Czwartego kwietnia "krea6oN" grał w Valoranta razem ze streamerką o nicku "karagii". W trakcie rozgrywki Litwin zarzucił nagle wulgarnym żartem w kierunku kobiety, na który od razu krytycznie zareagowała reszta współzawodników. Wszystko zostało nagrane i zapisane na transmisji, którą prowadziła "karagii".

Krótko potem nagranie pojawiło się w social-mediach. Internauci byli wyjątkowo oburzeni i zniesmaczeni zachowaniem zawodnika. Ten starał się tłumaczyć słabą znajomością angielskiego. Rzekomo nie czuł się pewnie, mówiąc w obcym języku, przez co nieświadomie palnął taką głupotę. Niespecjalnie jednak usprawiedliwiło to jego zachowanie, które skomentował nawet inny gracz, Nikita "Derke" Sirmitev z Fnatic.

Konsekwencje swojego żartu "krea6on" poznał 14 kwietnia. Złamał on trzy punkty regulaminu odnoszące się do mowy nienawiści, dyskryminacji i dręczenia. Riot Games zawiesiło go w prawach gracza do 25 lipca. Do tego czasu Litwin nie będzie uprawniony do gry w jakimkolwiek oficjalnym turnieju Valoranta.

Najbardziej jednak i tak chyba zaboli go plama na wizerunku i utrata zaufania fanów. Społeczność bowiem uznała, że werdykt Riot to wciąż za mało, a Malinauskas zasługuje na surowszy wymiar kary.

