Gortat Cup już na półmetku. "Jesteśmy jednym z topowych turniejów w Europie"

Obecnie esport jest przesiąknięty profesjonalizmem. Do gry weszły ogromne nazwiska, a pieniądze na stół wykładają największe marki oczekując w zamian nienagannej jakości i, bądź co bądź, pewnych zysków. Esport wywodzi się jednak z bardziej oddolnych inicjatyw, które rodziły się z pasji, a nie biznesów. O tym przypomina Sokołów Gortat Cup.

Przede wszystkim miłość do gier

Gry komputerowe, wbrew pozorom, są obiektem zainteresowań wielu przedstawicieli tradycyjnego sportu. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o inicjatywie Arkadiusza Milika. Piłkarz nie jest jednak pierwszym sportowcem, który na dobre postanowił związać się z grami komputerowymi. Przed laty zrobił to Marcin Gortat, którego każdy z nas kojarzy ze znakomitych występów w NBA.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów polskiego koszykarza jest turniej o charakterystycznej nazwie Gortat Cup. Są to rozgrywki w Call of Duty, które zrodziły się z czystej pasji do rywalizacji i zamiłowania do strzelanki od Activision. Inicjatywa wpadła do głowy Gortata spontanicznie, podczas jednej z wieczornych sesji gier z kolegami. Na realizację pomysłu nie trzeba było długo czekać, a wkrótce najlepsi polscy zawodnicy CoD-a mogli rywalizować o nagrody ufundowane z jego własnej kieszeni.

Profesjonalizacja, ale po swojemu

Zrodzona z pasji inicjatywa połączona ze znanym nazwiskiem - to nie miało prawa się nie udać. Marcin Gortat nie był nieopierzony w kwestii esportu, wszak jest inwestorem Polskiej Ligi Esportowej, co także stawiało go w sytuacji pozwalającej na czerpanie know-how od kolegów z branży. Ostatecznie Gortat Cup odbił się szerokim echem wśród społeczności Call of Duty, a do zabawy zechciały dołączyć zewnętrzne firmy.

Wraz z rozpoczęciem drugiej odsłony turnieju stało się jasnym, że Gortat Cup zostanie wsparty przez Sokołów. Profesjonalizacja oddolnej inicjatywy poprzez dołączenie potężnego sponsora mogła martwić. Wraz z przysłowiowym pierwszym gwizdkiem jednak szybko dowiedzieliśmy się, że to te same rozgrywki - ale lepsze. Wsparcie ze strony zewnętrznego sponsora pozwoliło na lepszą produkcję, większe nagrody i regularne prowadzenie zmagań, jednocześnie nie zatracając ich oryginalnego klimatu.

Sokołów Gortat Cup stał się dużym turniejem, który swoją wielkością przyćmił nie tylko Polskę. Pod względem puli nagród został także jednym z większych turniejów w Europie. Nie powinno to dziwić, gdyż organizatorzy nie szczędzą gotówki dla najlepszych graczy.

Najlepsi wyjadą do Stanów Zjednoczonych

- Niestety nie działa na naszą korzyść to, że Warzone w Europie umiera i to bardzo mocno. Do tego stopnia, że Collateral (platforma do gry - red.) zmniejszył liczbę turniejów, bo nie był w stanie ich zapełniać. Europejskie serwery zawieszają się, występują błędy i lagi. Z tego powodu większość najlepszych polskich zawodników myśli nad przeprowadzką do Stanów i grą na amerykańskich serwerach - mówi w rozmowie ze Sport.pl Marcin Gortat.

Nie ulega wątpliwości, że Call of Duty na Starym Kontynencie jest traktowane po macoszemu. Gra największą popularnością cieszy się za oceanem, gdzie scena esportowa i samo podejście deweloperów do gry, jest znacznie lepsze i traktowane priorytetowo. Nie powinna zatem dziwić chęć wyprowadzki graczy, którzy mają potencjał na międzynarodowe sukcesy.

- Użyczę chłopakom lokum, gdzie mogą grać. Od razu mówię, że nic za to nie chcę. Będą mogli grać, będą musieli sami się utrzymać - mam tu na myśli jedzenie - opowiada nam Marcin Gortat. - Na razie chcemy zrobić to próbnie przez okres od dwóch do trzech miesięcy. Zobaczymy jak to funkcjonuje i dopiero potem podejmiemy jakieś decyzje. Na razie jesteśmy w trakcie rozmów i jest duża szansa, że to się wydarzy.

Sokołów Gortat Cup rozwija polskich graczy

Polska scena składa się z wielu utalentowanych zawodników. W ostatnich zmaganiach Gortat Cup z najlepszej strony pokazała się czwórka: Pikaczuuu, Roocket, Zachar oraz Morfeusz. Pierwsza dwójka to zwycięzcy trzech minionych przystanków Sokołów Gortat Cup. Pozostali zaś regularnie deptali im po piętach, pokazując na co ich stać.

- Cup rozwija się bardzo fajnie. Jesteśmy w top 3 turniejów w Europie. Po pierwszych dwóch zwycięstwach Pikacza, uważanego za najlepszego "padziarza" w Polsce, ostatnią rundę wygrał w końcu Roocket. Długo oczekiwane zwycięstwo. Zaczęliśmy już mu delikatnie wbijać igiełki, że jeżeli chce być najlepszy w Polsce albo w Europie to musi taki cup wygrać. [...] To pokazuje, że nasza dwójka chłopaków - Roocket, Pikaczuuu, a zaraz za nimi Zachar i Morfeusz to czwórka naprawdę potężnych kocurów, grających na wysokim poziomie. Za ich plecami mamy wielu chłopaków, którzy regularnie grają w europejskich turniejach. Samym uczestnictwem w naszych rozgrywkach sprawiają, że są one jeszcze lepsze.

Przy organizacji turnieju pracuje wiele osób, co Marcin Gortat podkreśla przy każdej możliwej okazji. - Administratorami są Kidiz , wronczi, GRISALD i whisler. Wykonują dużo dobrej roboty. Na pewno będzie im miło, że o nich wspomniałem - podkreślał.

Innowacyjne działanie Marcina Gortata może w ostatecznym rozrachunku przyczynić się nie tylko do rozwoju polskiej sceny Warzone. Być może wkrótce ujrzymy polskie nazwiska pośród najlepszych Ameryki Północnej. Obecnie śmiały plan jest w trakcie tworzenia, jednak Polacy nie raz pokazali, że mają dryg do esportu. Biało-czerwoni dominują w League of Legends, StarCrafcie II, Counter-Strike: Global Offensive i innych mniej popularnych tytułach. Dlaczego miałoby się to nie udać w przypadku Call of Duty, skoro już teraz mówimy o śmietance polskiej sceny?

Informacje dotyczące Sokołów Gortat Cup możecie możecie znaleźć po zakończeniu każdej kolejki rozgrywek na Sport.pl.

