Akcja "Dom dla Ukrainy". Mecze pokazowe z udziałem gwiazd esportu

Wojna na Ukrainie wywołana agresją ze strony Federacji Rosyjskiej trwa blisko dwa miesiące. Świat nie pozostaje obojętny wobec okrucieństwa armii sterowanej z Kremla, aktywnie wspierając poszkodowanych. Na zdecydowanie działanie postawiła także branżą esportowa, organizując liczne akcje charytatywne.

Mecz z udziałem największych gwiazd League of Legends

"Dom dla Ukrainy" to wielka zbiórka pieniędzy zorganizowana przez grupę YouTuberów oraz influencerów znanych jako EKIPA. Dotychczas w ramach akcji stworzono szereg aktywacji, które miały na celu zachęcenie odbiorców do wpłaty pieniędzy na rzecz poszkodowanych z ogarniętego przez wojnę kraju. Zebrana kwota jest bliska 500 tys. złotych.

Organizatorzy szykują coś specjalnego. Już 13 kwietnia o godzinie 17:30 na kanale Polsat Games rozpocznie się pokazowy mecz w League of Legends. Na Summoner’s Rift zawalczy drużyna Marcina "Jankosa" Jankowskiego, którą uzupełniają Paweł "Czekolad" Szczepanik, Kacper Błońsky, Krzysztof "ArQuel" Sauć oraz Paweł "delord" Szabla.

Po drugiej stronie barykady zobaczymy popularny zespół występujący w 2. dywizji Ultraligi - Internaziomale. To formacja składająca się ze streamerów i popularnych osobistości w świecie League of Legends. W składzie doszło jednak do małej zmiany, a jedno z pięciu miejsc obejmie założyciel drużyny - raper Żabson.

Wolisz CS:GO? Nie ma sprawy!

League of Legends to nie jedyna akcja w repertuarze akcji "Dom dla Ukrainy". Już kolejnego dnia, w czwartek 14 kwietnia, odbędzie się identyczna odsłona akcji, tym razem w Counter-Strike: Global Offensive. Dwa zespoły zostały złożone z influencerów, komentatorów oraz graczy związanych z popularną strzelanką. W pierwszym z nich zobaczymy Kasię "Fusialkę" Bożek, Mateusza "Pago" Pągowskiego, Parisa Platynova, Radka "mad1" Florkowskiego oraz Huberta "szena" Swiatłego. Ich rywalami będą Piotr "izak" Skowyrski, Paweł "Saju" Pawełczak, Janusz "Snax" Pogorzelski, Paweł "Leh" Lehmann oraz Martyna "Makito" Tomkowicz.

Mecz będzie składać się z dwóch map, a każda z nich będzie rządzić się własnymi regułami. Na pierwszej z nich zespoły nie będą mogły używać granatów, zaś na drugiej będą zobligowane do grania zgodnie z taktyką wylosowaną przez "Taktyczną" Ruletkę.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanałach poszczególnych twórców. Rozpoczęcie zmagań w CS:GO zaplanowano na godzinę 20:00.

