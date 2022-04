Ogromna radość w MiBR. Wracają na Majora. To kultowa drużyna esportowa

Trwający turniej kwalifikacyjny RMR w Bukareszcie to prawdziwe show w wykonaniu brazylijskich graczy. Ich zespoły spisują się naprawdę solidnie. Kapitalnie zaprezentowało się wśród nich Made in Brazil, które jest już pewne awansu na Majora w Antwerpii. Organizacja od kilku lat była w kryzysie. Domieszka młodej krwi zapewniła im jednak bilet na wielki turniej - pierwszego Majora od trzech lat dla Made in Brazil.

Ogromna radość zawodników Made in Brazil

W meczu decydującym o awansie Made in Brazil przyszło zmierzyć się z rodakami z Imperial. Obu zespołom szło świetnie we wcześniejszych zmaganiach i do spotkania przystępowały, nie mając na swoim koncie ani jednej porażki. Część z nich miała okazję w minionych latach grać w barwach MIBR. Można więc powiedzieć, że było to starcie dwóch generacji.

Seria była naprawdę zażarta. Pierwsza mapa wpadła na konto Imperial, ale Made in Brazil odgryzło się na Vertigo, które wygrało bez większych kłopotów. Wszystko sprowadziło się do decydującego o wszystkim Nuke'a.

Na nim MIBR zagrało kapitalnie w ataku, co ustawiło go na faworyzowanej pozycji. W drugiej połowie przez moment w powietrzu zawisło widmo powrotu Imperial, gdyż weterani złapali wiatr w żagle, lecz młodszy zespół zdołał w porę ich utemperować. W efekcie to Made in Brazil zdołało zapewnić sobie wygraną, a co za tym idzie również i awans na Majora w Antwerpii.

Euforia zawodników po odniesionym zwycięstwie to coś, czego nie da się opisać słowami. To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy, usłyszeć ten naprawdę wyjątkowy upust emocji zespołu Made in Brazil. Ten sukces jest dla nich po prostu bezcenny. Godziny pracy i wyrzeczeń nie poszły na marne. Niezłomna pasja pozwoliła im z sukcesem podążać za marzeniami. Mało tego - awans zapewnili sobie po meczu ze swoimi idolami, których wcześniej przez lata śledzili, licząc na to, że kiedyś osiągną ich poziom.

Porażka Imperial nie oznacza jednak ich eliminacji. Weterani, podobnie jak kilka innych brazylijskich ekip, nadal walczą o awans na Majora w Antwerpii. Na razie zapewniła go sobie również FURIA, która powalczy z Made in Brazil o lepsze rozstawienie, zapewnione mianem Legendy, a nie Pretendenta.

