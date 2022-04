NAVI nie jest już liderem rankingu CS:GO. FaZe nowym królem sceny?

Natus Vincere dominowało w 2021 roku. Ukraińska organizacja wygrała w zasadzie wszystko co mogła ze sztokholmskim Majorem na czele tej długiej listy. Wielki sukces odniósł również gwiazdor zespołu, Aleksandr "s1mple" Kostyliew, wygrywając nagrodę najlepszego gracza CS:GO roku. Start nowego sezonu nie jest jednak wcale tak sielankowy dla NAVI. Pierwsze turnieje to spore rozczarowania, których konsekwencją stała się utrata prowadzenia w światowym rankingu. Patrząc na dyspozycję konkurencji, wygląda na to, że to koniec zupełnej dominacji ukraińskiej organizacji.

Długie panowanie NAVI

NAVI przewodziło światowemu rankingowi od 19 lipca 2021 roku. Spędzili więc na tronie niemal dziewięć miesięcy. Istny kosmos. Teraz berło przejął FaZe Clan, który na pierwsze miejsce zestawienia wraca po czterech latach przerwy.

Nikt nie ujmuje zasługom Natus Vincere. Ich ostatnie miesiące były naprawdę imponujące. Stworzyli bardzo zbalansowany skład, w którym "s1mple" mógł rozwinąć skrzydła w pełni ich okazałości. Do tego to oni odkryli największy talent 2021 roku - Walerija "b1t'a" Wakhowskiego. Ten był ostatnim elementem, jakiego drużyna potrzebowała do sukcesu. Największą dumę NAVI musi mieć z faktu, że jest to przecież zawodnik wyszkolony w ich akademii. Sześć dużych turniejów, wygranych w minionym sezonie, mówią same za siebie.

Trudno się więc dziwić, że wszyscy oczekiwali mocnego wejścia w kolejny rok. Do Natus Vincere po prostu nie było żadnego możliwego podejścia. Reszta dużych graczy na scenie CS:GO poczyniła spore zmiany. Doszło do kilku transferów, które bez wątpienia można nazwać hitowymi. Tyle że to NAVI było tą idealną kombinacją. Zresztą zanim reszta finalnie dogryzłaby się po roszadach, ukraińsko-rosyjska piątka mogła jeszcze sobie sporo osiągnięć uciułać.

Widoczna obniżka i kłopoty wewnątrz Natus Vincere

Swój sezon NAVI zainaugurowało pod koniec stycznia, biorąc udział w BLAST Premier Spring. Choć zespół nie trafił wcale do trudnej grupy, tak przytrafiły mu się poważne komplikacje. Porażki z Made in Brazil, Astralis czy Ninjas in Pyjamas trudno było zinterpretować jako wypadek przy pracy. Taki zdarza się raz, a Natus Vincere przegrało w trzech z pięciu rozegranych spotkań. Mimo wszystko, rzutem na taśmę udało im się awansować bezpośrednio do czerwcowych finałów. Kuriozalne zasady, ale to już wola organizatorów.

Czyżby okres przejściowy na samym starcie sezonu? Tak mogło się wydawać, bo na następnym w kolejce IEM-ie Katowice NAVI zagrało już o niebo lepiej. Jak burza przeszli przez fazę zasadniczą, meldując się w półfinałach. Tam złudzeń nie zostawiło im G2, ale miejsce w czołowej czwórce, choć na swój sposób rozczarowujące, nie było powodem do wstydu. Zwłaszcza, że w międzyczasie pojawiły się komplikacje, które nie tyczyły się samej gry i zawodu, a całego życia zawodników.

Mianowicie w trakcie katowickiego turnieju rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. W składzie NAVI dwóch graczy jest Ukraińcami, a trzech Rosjanami. Sami zawodnicy zarzekali się, że konflikt między ich ojczyznami nie wpływa na relacje wewnątrz drużyny. Mimo wszystko trudno na pewno trudno jest skupić się na rozgrywce, kiedy twój kraj walczy o byt.

Sama organizacja też zaczęła wywierać presję na rosyjskich graczach, zmuszając ich do przeprowadzki. Jak sami włodarze Natus Vincere zaznaczyli - nie będą współpracować z ludźmi, którzy mieszkają i płacą podatki w Rosji. Od Rosjan w strukturze NAVI wymagano więc pewnego rodzaju poświęcenia, a nie każdy jest w stanie od tak zmienić swoje życie z dnia na dzień.

Nieudane ESL Pro League

W marcu i kwietniu Natus Vincere przyszło rywalizować w ramach 15. sezonu ESL Pro League. Faza grupowa poszła im po prostu po mistrzowsku. Pięć spotkań, pięć zwycięstw, tylko jedna przegrana mapa. Egzamin zaliczony na 5+ i pewne wejście bezpośrednio do ćwierćfinałów.

Tak genialna forma napawała fanów zespołu ogromnym optymizmem. Przejechali się przez konkurencję jak czołg, więc co złego mogło się stać. Dwa słowa - FaZe Clan. Ćwierćfinał to zupełnie inna bajka względem spotkań grupowych. NAVI było po prostu słabsze od przeciwnika, a rozpędzona amerykańska organizacja wygrała zresztą potem cały turniej. Osobiście zakończyli dominację Natus Vincere, zrzucając ich w efekcie z pierwszego miejsca.

Co w grze NAVI wygląda źle? Przede wszystkim zauważalny jest chaos, którego dawno w szeregach ukraińskiej organizacji nie było. To pośrednie tracenie głowy w kluczowych momentach jest niewybaczalne przy meczach na najwyższym szczeblu. Natus Vincere gubi się pod presją, popełnia proste błędy, a gdy robi się ciężko, zespół z nadzieją patrzy na "s1mpla" jak na Mesjasza. CS:GO to jednak gra drużynowa i choć Kostyliew rzeczywiście dołożył największą cegłę do osiągnięć z 2021 roku, tak nie można polegać tylko i wyłącznie na nim. Na ile zespół dekoncentruje obecna sytuacja polityczna, to trudno powiedzieć. W każdym razie coś się w tej maszynie zepsuło. NAVI musi ten problem zdiagnozować jak najszybciej, bo lada moment zaczną się turnieje RMR, których stawką jest udział w antwerpskim Majorze. Jeśli ukraińska organizacja chce bronić tytułu, to musi wyciągnąć nauczkę ze swoich dotychczasowych pomyłek.

