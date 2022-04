Duży awans x-kom AGO. Wrócili do czołowej trzydziestki

Świetny występ x-kom AGO w ESL Pro League nie przeszedł bokiem. Polskie "Jastrzębie" wskoczyły na 26. pozycję światowego rankingu HLTV. To wyjątkowo cieszy, bo znów Polska ma swojego przedstawiciela w górnej części zestawienia. Pytanie tylko, na jak długo uda się taki stan rzeczy utrzymać.

x-kom AGO zapunktowało w światowym rankingu

Tak duży awans to efekt występu AGO w 15. sezonie ESL Pro League. Udział w czołowej lidze automatycznie zapewnił Polakom benefity, a udało im się dodatkowo wygrać dwa spotkania ze znacznie wyżej rozstawionymi rywalami. Dzięki temu "Jastrzębie" podskoczyły o 18 pozycji, co jest zdecydowanie największym progresem wśród wszystkich zespołów z górnej części rankingu.

Wypada trzymać kciuki za więcej, choć niestety prędko AGO w turnieju najwyższej rangi nie wystąpi. To z kolei oznacza dużo mniejsze zdobycze punktowe, co zadziała na korzyść zespołów za plecami "Jastrzębi". Nie warto więc się raczej nastawiać na dłuższy pobyt AGO w tak wysokim sektorze zestawienia. Mimo wszystko organizacja może być z siebie zadowolona - 26. miejsce to najlepszy rezultat od października 2021 roku.

Kto gra na European Masters? W grze wielu Polaków

Nie tak dawno polscy kibice cieszyli się z obecności Wisły All in! Games Kraków w czołowej trzydziestce, ale "Biała Gwiazda" zajmuje obecnie 40. lokatę. Mocno obsunęło się również MOUZ NXT, które to od dłuższego czasu nie gra regularnie, a to wiąże się z brakiem możliwości na zdobycie nowych punktów. Pierwszą piątkę wśród polskich drużyn domykają Ungentium i Anonymo.

Kilka polskich drużyn będzie miało jednak niedługo szansę na podbicie swoich dorobków. Aktualnie trwają eliminację do IEM-u Dallas, o który wciąż walczą o poszczególne składy, zaś wspomniane Anonymo lada moment wystąpi w turnieju RMR - jego stawką jest awans na Majora w Antwerpii.

Pełny ranking dostępny jest tutaj.

