Jankos ponownie mistrzem Europy. G2 Esports triumfuje w finale LEC

Miniona niedziela przyniosła fanom League of Legends nie lada gratkę pod postacią wielkiego finału League of Legends European Championship. Spotkanie budziło emocje, wszak po dwóch stronach barykady mierzyły się zupełnie różne zespoły. G2 Esports stanęło przed szansą powrotu na szczyt, zaś Rogue na pierwszy w historii tytuł.

Skład pełen znaków zapytania

Myśląc o G2 Esports najczęściej przychodzi skojarzenie zespołu, który w 2019 roku stanął przed szansą na zdobycie tytułu mistrza świata po dominacji w rozgrywkach ligowych oraz podczas Mid-Season Invitational. Od tamtego czasu zespół uległ jednak ogromnym zmianom - z oryginalnej piątki pozostali wyłącznie Jankos oraz Caps, a pozostałe miejsca uzupełnili Brokenblade, Flakked oraz Targamas.

Skład od początku budził mieszane uczucia. Zmianie uległ także szkoleniowiec, albowiem pozycję GrabbZa objął Dylan Falco. Drużyna nie zdecydowała się na gwiazdy światowego formatu, choć w kuluarach mówiło się nawet o możliwości zakontraktowania Vipera, a wolni pozostawali tacy strzelcy jak Carzzy czy Hans Sama. Ostateczna wyjściowa piątka została wybrana za pośrednictwem długich testów z udziałem całej drużyny.

Przeciętne początki

Nowy zespół w organizacji Carlosa nie był z miejsca faworytem do odniesienia zwycięstwa. Formacja w rozgrywkach zasadniczych radziła sobie średnio - zdecydowanie brakowało do poziomu najmocniejszych wówczas formacji, Rogue czy Fnatic. Dyspozycja pozwoliła jednak na zajęcie miejsca w środku tabeli, co było wystarczające na zagranie w play-offach.

Same zmagania w drabince turniejowej również nie okazały się dla G2 Esports łaskawe. Pierwszy pojedynek przeciwko Fnatic zakończył się wynikiem 3-1 dla rywali, skutecznie pozbawiając ekipę Jankosa jakiegokolwiek marginesu błędu, zmuszając do dłuższej rywalizacji poprzez drabinkę przegranych.

Dwanaście wygranych map z rzędu

Jak się jednak okazuje, nowy skład formacji poradził sobie z postawionym wyzwaniem śpiewająco. Rozgrywki na przestrzeni dolnej drabinki nie stanowiły ogromnego wyzwania, lecz wręcz przeciwnie - był to istny pochód do zwycięstwa formacji, która na przestrzeni trwającej kilka dni przerwy uwolniła swój pełen potencjał.

Łupem G2 Esports padły kolejno Team Vitality i Misfits Gaming. W ten sposób drużyna trafiła do półfinału, gdzie ponownie stanęła w szranki z Fnatic, tym razem rewanżując się jednostronnym wynikiem, zupełnie tak, jak miało to miejsce podczas wcześniejszych pojedynków. Oznaczało to stuprocentowy współczynnik zwycięstw formacji, nie tylko w seriach, ale także mapach - każdy mecz kończył się wynikiem 3-0.

Zespół sprawnym działaniem szybko znalazł się w finale, gdzie Jankos i spółka stanęli w szranki z Rogue. W rozgrywkach zasadniczych był to najlepszy zespół, zaś w play-offach dotarł do wielkiego finału w najkrótszy możliwy sposób, po drodze dokonując powrotu z wyniku 0-2 do 3-2 przeciwko Fnatic.

Potęga finałowych przeciwników G2 Esports nie wskazywała na możliwość jednostronnej przebieżki, do czego mógł przyzwyczaić się zespół w ostatnich seriach. Prawda okazała się jednak zupełnie odmienna, a już w przeciągu trzech map poznaliśmy nowego mistrza. Najskuteczniejszym graczem okazał się Caps, który nie miał sobie równych decydując się najczęściej na wybór Ahri. Polski jungler miał zaś kolejną okazję do wykazania się swoim ponadprzeciętnym wyczuciem gry, raz po raz wchodząc w drogę rywalowi na odpowiadającej mu pozycji.

Czas na podboje międzynarodowe

G2 Esports udowodniło, że kluczem do zwycięstwa jest gra drużynowa, a niekoniecznie najbardziej rozpoznawalne nazwiska. Zwycięstwo w play-offach LEC nie tylko stawia zespół na szczycie europejskiej hierarchii, lecz był symbolicznym powrotem na szczyt po przeciętnym 2021 roku.

Zwycięstwo uprawnia formację do wyjazdu na turniej Mid-Season Invitational. W 2019 roku G2 Esports zostało jego mistrzami, przywożąc do Europy pierwsze od wielu lat zwycięstwo na scenie międzynarodowej. Ponowna walka o trofeum będzie jednocześnie sprawdzaniem dla duetu z dolnej alejki zespołu, który po raz pierwszy wystąpi na turnieju tak ogromnej rangi.

Mid-Season Invitational odbędzie się w Korei Południowej, Busan. Czas trwania turnieju będzie rozłożony na cały maj. Obecnie nie są znani wszyscy rywale Europejczyków - oprócz nich na turniej dostali się mistrzowie LCK, T1. Kto wie, może po raz kolejny zobaczymy starcie Capsa z Fakerem, które w 2019 roku zakończyło się spektakularnym triumfem ekipy ze Starego Kontynentu?

