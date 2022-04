Dzień dziecka z Pashą. Ciekawa inicjatywa esportowca

Tegoroczny Dzień Dziecka dla uczniów szkół podstawowych w Nasielsku zapowiada się wyśmienicie. Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski postanowił wyjść ze szczególną inicjatywą w swojej rodzinnej miejscowości i zorganizować dzień pełen sportowych i esportowych atrakcji. W akcji pod nazwą "pashaBiceps & friends" wezmą udział trenerzy, specjaliści oraz znani goście ze świata esportu. Wesprzeć akcję postanowił także burmistrz Nasielska obejmując wydarzenie swoim patronatem.

Dzień dziecka z "pashaBicepsem"

1 czerwca każdego roku, to szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Dzień Dziecka jest ich świętem, które dorosłym ma w sposób szczególny przypominać o istocie praw dzieci oraz o potrzebie dbania o ich bezpieczeństwo i rozwój w obliczu wielu zagrożeń. Obecne czasy stawiają liczne wyzwania dla dzieci i młodzieży - pandemia, lockdowny, nauka zdalna, hejt, dyskryminacja czy w końcu konflikt zbrojny w sąsiednim kraju - z tym wszystkim muszą na co dzień mierzyć się nieletni, którzy coraz częściej potrzebują profesjonalnej pomocy. Nie każdego jednak stać na psychologa, zajęcia sportowe z trenerem, czy wyjazdy. Potrzeby nasielskiej młodzieży nie są obojętne wyjątkowemu obywatelowi tego miasteczka - Jarkowi Jarząbkowskiemu, który 4 czerwca przygotowuje dzień pełen atrakcji, mających na celu pomoc w inspirowaniu i motywowaniu młodych ludzi do przezwyciężania codziennych problemów.

Popularny esportowiec i streamer znany jako "pashaBiceps" pokazał już swoje niebywałe podejście do młodzieży podczas obozów sportowo-esportowych Pasha Gaming Camp w minionym roku. Kilkuset uczestników każdego dnia brało udział w zajęciach ogólnorozwojowych, lekcjach sztuk walki, treningach esportowych czy sesjach z psychologiem sportu. Obozy cieszyły się ogromną popularnością, a tegoroczne 300 miejsc wypełniło się w ciągu 4 minut. Uczniowie nasielskich podstawówek będą więc mieli niebywałą okazję, by na jeden dzień zaznać bardzo aktywnego życia pod okiem swojego idola. Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski, który jest dumą dla całego Nasielska, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Utrzymuje bardzo dobre relacje również z władzami miasta, a burmistrz Bogdan Ruszkowski obiecał wsparcie i patronat nad wydarzeniem, by zapewnić dla dzieci dodatkowe atrakcje oraz upominki.

Tak jak i podczas obozów "pashaBiceps" może liczyć na wsparcie partnerów - Actina, Steelseries i Manto, którzy dostarczą niezbędny do realizacji sprzęt. Wśród trenerów i specjalistów pojawią się m.in. Dawid Nowak, który poprowadzi zajęcia z boksu tajskiego oraz Urszula Klimczak, która podejmie temat hejtu w internecie i innych zagrożeń w sieci podczas sesji coachingowej. Trenerzy, specjaliści oraz goście wezmą udział w wydarzeniu nieodpłatnie.

Wydarzenie "pashaBiceps & friends" odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w dniu 4. czerwca 2022 r