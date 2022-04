Polscy gracze triumfują na European Masters. Tylko jedna drużyna z przegraną

Turniej European Masters to zwieńczenie zmagań w ramach wszystkich europejskich lig regionalnych w League of Legends. Na zawody awansują najlepsze formacje ze swoich regionów, aby zawalczyć o tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu poza LEC. Dotychczas w rozgrywkach z dobrej strony pokazują się Polacy.

Turniej podzielony na kilka etapów

European Masters w swoim podstawowym założeniu dzieli się na dwa etapy: play-in oraz główną fazę turnieju. Ten drugi od samego początku zrzesza wyłącznie najlepsze formacje z poszczególnych europejskich lig regionalnych, zaś pierwszy stanowi rozgrywki ostatniej szansy na awans dla tych z nieco niższych miejsc.

W pierwszej kolejności rozgrywane są mecze etapu play-in, aby uzupełnić grono uczestników domyślnej części turnieju. Ta została podzielona na dwa pomniejsze etapy: fazę grupową wyłaniającą osiem drużyn, które w późniejszym czasie walczyły w krótkich barażach, skąd najlepsza czwórka przechodzi dalej.

Baraże pełne Polaków

Rozgrywki play-in okazały się niezwykle pozytywne dla zawodników z Polski. Biało-czerwoni byli reprezentantami pięciu różnych drużyn: Unicorns of Love Sexy Edition, Bifrost, Vitality.Bee, Iron Wolves oraz Zero Tenacity. Ostatecznie do spotkań decydujących o awansie przeszły wszystkie z wyjątkiem ostatniej wymienionej formacji.

Sprzyjające losowanie sprawiło, że w spotkaniach decydujących o awansie za każdym razem mogliśmy podziwiać zawodników z Polski. Wszystkie ze spotkań zakończyły się jednostronnym wynikiem 2-0 i w większości przypadków wskazywały na wyższość graczy wywodzących się z polskiej sceny.

Jedyną drużyną, która odniosła porażkę było Iron Wolves. Zespół nie miał jednak łatwego rywala, albowiem stanęli w szranki z francuskim Karmine Corp. To zespół, który triumfował w przypadku dwóch minionych odsłon European Masters. W trakcie przerwy pomiędzy sezonami doszło w KCorp do kilku zmian, jednak najbardziej znacząca jest pozyskanie legendarnego europejskiego strzelca, Rekklesa.

Awans do głównego etapu

Wraz z zakończeniem fazy play-in cztery zwycięskie drużyny z baraży, Unicorns of Love Sexy Edition, Bifrost, Vitality.Bee oraz Karmine Corp, wywalczyły awans do głównego etapu European Masters. Ich kolejni rywale nie są znani - grupy domyślnej fazy turnieju zostaną wyłonione poprzez losowanie.

Zmagania w ramach EU Masters zostaną wznowione 14 marca. Mecze rozgrywane są w godzinach wieczornych. Za realizację transmisji w języku polskim odpowiada ekipa Polsat Games.

