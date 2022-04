Zespół Polaka zawalczy z legendą. Interesujące mecze na EU Masters

Rozgrywki europejskich lig regionalnych w League of Legends sprowadzają się do turnieju European Masters. To właśnie w ramach tych zawodów najlepsze formacje z całego Starego Kontynentu walczą ze sobą o tytuł mistrza oraz jak najlepsze zaprezentowanie się szerszej publice.

Droga do awansu jest długa

Nim rozpoczną się domyślne zmagania w ramach głównej fazy European Masters, turniej musi przejść przez rozgrywki play-in. Są to swego rodzaju zamknięte kwalifikacje, w których udział biorą zespoły z niższych miejsc premiowanych awansem z poszczególnych europejskich lig regionalnych.

Zmagania play-in rozpoczęły się w miniony poniedziałek, 4 kwietnia. Od tamtego czasu rozegrano wszystkie mecze w fazie grupowej. Nie oznacza to jednak końca walki o awans do głównej części European Masters. Osiem najlepszych drużyn z czterech koszyków zostaną rozdzielone do pojedynków barażowych, skąd zaledwie najlepsza czwórka przejdzie dalej.

Zespoły Polaków na krok od sukcesu

Wraz z zakończeniem rozgrywek grupowych nastąpiło rozlosowanie zmagań w ramach barażów. Znalazły się w nich aż cztery formacje składające się z zawodników z Polski. Co najciekawsze, w żadnym przypadku nie dochodzi do bratobójczego pojedynku. Biało-czerwonych możemy podziwiać w: Vitality.Bee (Jactroll), Bifrost (Odi11), Iron Wolves (Czypsy) oraz Unicorns of Love Sexy Edition (iBo). W zestawieniu zabrakło Zero Tenacity, które odpadło po dogrywce w grupie D.

Zdecydowanie najciekawszym pojedynkiem barażowym z perspektywy fanów Ultraligi okaże się rywalizacja Iron Wolves przeciwko Karmine Corp. Zawodnicy z 3. miejsca europejskiej ligi regionalnej dedykowanej Polsce podejmą silny francuski skład, gdzie główną rolę odgrywa legendarny strzelec ze Starego Kontynentu, Martin "Rekkles" Larsson. Pełne zestawienie pojedynków prezentuje się następująco:

17:00: Vitality.Bee vs EGN Esports,

17:00: Barca eSports vs Bifrost,

20:00: Karmine Corp vs Iron Wolves,

20:00: Unicorns of Love Sexy Edition vs Entropiq.

Wszystkie mecze odbędą się 7 kwietnia. Z uwagi na rozgrywanie dwóch spotkań jednocześnie, wybrane z nich będą transmitowane na kanale Polsat Games w telewizji oraz serwisie Twitch.TV.

