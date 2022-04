Miliony dolarów wyrzucone w błoto. Najmniej udane inwestycje w CS:GO

"Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć" - napisał Andrzej Sapkowski w "Pani Jeziora". Kwestia to obrać ten właściwy. Celem każdej organizacji esportowej jest zostać tą najlepszą w całej konkurencji. Na scenie CS:GO takowych podejść było wiele. W niektóre włożono ogromne pieniądze, angażując również znane i będące w branży od lat osoby. Ambicji nie podparły jednak rezultaty. Szybko okazywało się, że plany są niemożliwe do zrealizowania. Na oczach społeczności esportu sypali się prawdziwi giganci.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Cloud9

We wrześniu 2020 roku Cloud9 ogłosiło zupełnie nowy koncept na budowę własnego zespołu CS:GO. Odprawiono trzon starego składu, tworząc miejsce dla graczy pod transfery. Zaczęto jednak najpierw od kadry, gdyż trenerem został doświadczony Serb Aleksandar "Kassad" Trifunović. Miał go wspierać w tym zadaniu Henry "HenryG" Greer, były komentator i ekspert, który przejął rolę funkcję menedżera całego projektu.

W miarę upływu kolejnych dni amerykańska organizacja ogłaszała kolejne nazwiska. Najpierw dołączyli do niej dwaj Brytyjczycy - Alex "ALEX" McMeekin oraz William "mezii" Merriman. Umowa pierwszego z nich była warta ponad 1,6 miliona dolarów. Niedługo potem skład uzpełnili Özgür "woxic" Eker i Patrick "es3tag" Hansen, a ze starej drużyny przywrócono Ricka "floppy'ego" Kemery'ego.

Co mogło pójść nie tak w planie zbudowanym na milionach dolarów? Co mogło pójść nie tak w zespole tworzonym przez utalentowanych graczy i ekspertów CS:GO? Znakomite warunki, genialne perspektywy. A co poszło nie tak? Odpowiedź brzmi: wszystko.

Pierwsze miesiące Cloud9 były po prostu tragiczne. Można zrozumieć tymczasowo słabsze rezultaty, dać swego rodzaju czas na aklimatyzację, ale to przekraczało jakiekolwiek granice. Amerykańska organizacja dostawała baty na własnym podwórku, nie mówiąc nawet o kompetycjach międzynarodowych. Do końca roku zespół zaliczył kilka upokarzających wpadek. Nikt nie patrzył już na Cloud9 z szacunkiem.

Jeszcze w grudniu przez konflikt z "ALEXEM" z drużyny odszedł "Kassad". W styczniu przeprowadzono kolejną zmianę - ze składu wyleciał "woxic". Jedynie niezmienne pozostawały rezultaty, bo nadal były żenujące. Cierpliwość Cloud9 skończyła się w marcu 2021 roku. Aktywność drużyny została wstrzymana, a krótko potem zawodnicy opuścili szeregi organizacji. Projekt trwał pół roku. Budowana na lata struktura obróciła się w perzynę. C9 zawinęło manatki i od tego czasu na scenę CS:GO nie wróciło. To zdecydowanie największe rozczarowanie, jeśli chodzi o tego typu budowane super-teamy.

ESL Pro League. Polacy z ENCE coraz bliżej ogromnego sukcesu. Dostali się do ćwierćfinałów

FunPlus Phoenix

Chińskie FunPlus Phoenix to duża organizacja, która przez lata nie zerkała nawet na scenę CS:GO. Zmieniło się to w marcu 2020 roku. "Feniksy" poczyniły zakusy, aby ściągnąć pod swój szyld duńskie Heroic. Wydawało się to bardzo rozsądnym posunięciem. Młody skład, który bardzo dobrze rokował. Stabilny i zbudowany na solidnym fundamencie. Nic tylko brać.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Na ostatniej prostej transakcji pojawił się jednak problem. Ziarnem niezgody został - o ironio, późniejszy zawodnik nieszczęsnego Cloud9 - Patrick "es3tag" Hansen. Otóż nagle okazało się, że zawodnik lada moment wzmocni Astralis. To zamroziło dalsze negocjacje między FunPlus Phoenix, a Heroic. Dodatkowo wszystko stało się praktycznie w trakcie trwania istotnego turnieju - Flashpoint.

Choć FPX z Heroic nie wyszło, tak "Feniksy" postanowiły przejąć inny skład. Ostatecznie pod koniec 2020 roku wykupiono piątkę ze szwedzkiego GODSENT. To jednak nie okazało się trafioną inwestycją. Zespół nigdy nie osiągnął oczekiwanych wyników. Przez praktycznie rok obyło się bez konkretnych osiągnięć. W listopadzie 2021 roku FPX zakręciło kurek z pieniędzmi, wystawiając skład na sprzedaż. Ostatni gracze "Feniksów" zostali zwolnieni z kontraktów dopiero przed kilkoma dniami, na początku kwietnia. FunPlus Phoenix wycofało się tym samym ze sceny CS:GO, chociaż w kuluarach krążą pogłoski, że Chińczycy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.

Gracz ocalony przez słuchawki? Nieprawdopodobna historia

Vitality

Pora na przykład aktualny. Tu różnica jest jednak bardzo ważna i zasadnicza. Vitality da się jeszcze odratować, w odróżnieniu do wymienionej wyżej dwójki. Francuska organizacja może przy tym zarazem zaliczyć również największą wtopę ze wszystkich w tym krótkim zestawieniu. Na 2022 rok marka wydała 50 milionów dolarów. Duża część z tej kwoty poszła na drużynę League of Legends, ale i w CS:GO zainwestowano niemało.

O Vitality pisaliśmy już w kilku artykułach, ale działania "Pszczółek" i ich dotychczasowe potknięcia aż proszą się o wymowne komentarze. Póki co jest bowiem po prostu beznadziejnie. Rezultaty w pierwszych dużych turniejach roku to kompletna lipa i w tym momencie Vitality pozostaje się już skupić tylko na Majorze. A może aż na Majorze, bo to w końcu najbardziej prestiżowy cykl turniejów w CS:GO.

Jeśli nic nie zmieni się w dyspozycji drużyny, to głowy polecą w zastraszającym tempie. Vitality zainwestowało ogromne fundusz, zaś wyniki to na razie nieśmieszny żart. Promocja marki to jedno, ale sama sportowa prezencja jest na jej tle dużo ważniejszym aspektem. Francusko-duńska mieszanka nie przynosi oczekiwanych efektów. Gracze sprowadzeni z Astralis wypadają blado, ale jeszcze słabsze wrażenie zostawiają starzy reprezentanci zespołu. Dan "apEX" Madesclaire i Kevin "misutaaa" Rabier grają czysty kryminał. Nawet gwiazda drużyny, Mathieu "ZywOo" Herbaut, znacząco obniżyła loty.

Jest takie proste powiedzenie: jak nie idzie, to nie idzie. Tyle, że w Vitality ma "iść" i nie ma mowy, że nie. Dlatego następny miesiąc mocno ich zweryfikuje. Zawalenie kwalifikacji RMR w Rumunii i brak awansu na Majora, z pewnością nie obejdą się bez reakcji.

Ponad 140 milionów dolarów trafi do potrzebujących z Ukrainy. Gracze pokazali moc