Jak spisują się esportowcy po zmianie gry? Raczej nie jest to dobry pomysł

Kiedy Valorant wchodził na esportowe salony, znalazła się grupa zawodników CS:GO, która postanowiła dać sobie w nim szansę. Ich kariery w Counter-Strike'u nie szły najlepiej. Niektórzy byli świeżo po rozstaniach z drużynami, podczas gdy innych nie zadowalały dotychczasowe wyniki. Valorant miał być dla nich furtką, okazją by naprawdę zabłysnąć. Część jednak wróciła z podkulonym ogonem do CS'a już po kilku miesiącach. Nie wszyscy, ale jest ich sporo.

Dlaczego wracają z Valoranta do CS:GO?

"Valorantowy sen" nie dla każdego okazał się taką sielanką. Są przypadki takie jak braci Benriltom czy trzonu składu Sentinels, którzy rzeczywiście wyszli na przenosinach lepiej. Teraz są na szczycie valorantowej sceny. Walczą o najwyższe cele. Stali się najlepsi, podczas gdy w CS:GO albo nie było ich na to stać, albo ich czas już przeminął.

Ciekawym przypadkiem jest Elias "Jamppi" Olkkonen. Fin początkowo zamienił Counter-Strike'a na Valoranta ze względu na blokadę VAC, jaką otrzymał przed laty od Valve. Eliminowała go ona z najważniejszych turniejów w CS:GO - Majorów. Po czasie sam zawodnik przyznał, że miał moment zwątpienia i chciał wrócić na stary grunt. Od takowej decyzji odwiodły go dłuższe rozmowy z rodziną i kolegami po fachu.

Scena Valoranta jest jeszcze w powijakach. Powoli się kreuje i do pewnych aspektów potrzeba czasu. Niemniej jednak byli gracze CS:GO czują pewnego rodzaju więź z tytułem. To w nim zaczynali przygodę z esportem. To jest gra ich dzieciństwa. Tymczasem Valorant to przestrzeń przede wszystkim dla graczy, którzy szukają czegoś nowego. Czegoś, czego CS im nie dał. Valorant jednoczy też byłych zawodników gier battle-royale, bo dużo mocniej przypomina je od Counter-Strike'a.

Dziś na VALORANTA patrzę jak na pierwszego taktycznego FPS'a dla graczy, którzy mieli wcześniej doświadczenie z Fortnitem, PUBG, Apex czy Call of Duty. CS raczej nie jest dla nich przystępnym wyborem. Jestem pewien, że wielu graczy przenoszących się z CS:GO na VALORANTA prędzej czy później wróci ponownie do produkcji Valve, ponieważ są mocno związani z tą grą. Oczywiście nie tyczy się to wszystkich.

Mówił w wywiadzie z ESPORTNOW komentator Krystian "Terp" Terpiński.

Na własny temat wypowiedział się niedawno w rozmowie z Escore News Nicholas "Nitr0" Canella, obecnie gracz Team Liquid w CS:GO. W 2020 roku przeniósł się na Valoranta, ale wrócił do CS'a w styczniu. Personalnie stwierdził, że była to właściwa decyzja na tamten moment w jego życiu, gdyż jego żona była w ciąży, a jako gracz Valoranta nie musiał tyle podróżować i grać stacjonarnie w Europie. Canella zaznaczył jednak przy tym, iż obie produkcje wcale nie są tak od siebie zależne:

Jest wiele nowych talentów, o których nie słyszałem, będąc graczem CS:GO. Ta scena ma wiele możliwości rozwoju dla nowych i początkujących graczy. Nie musisz mieć wielkiego doświadczenia z Counter-Strike'a, żeby przełożyć je z powodzeniem na Valoranta. I myślę, że wielu ludziom, zwłaszcza zwykłym, podoba się to w tej grze.

Valorant to nowa płaszczyzna, na której można zacząć z czystą kartą. Dlatego byli gracze CS:GO wcale nie są w nim faworyzowani. Konkurencja robi się coraz bardziej zacięta. Do CS'a wróciło już kilku wiodących graczy z "Nitr0" na czele. W jego ślady poszedł chociażby Timothy "autimatic" Ta czy William "draken" Sundin. Niedługo "powrótowców" może być jeszcze więcej. Valorant bowiem pisze własną, niezależną historię, którą zbudują przede wszystkim nowe twarze, a nie grono wyrzutków z CS:GO.

