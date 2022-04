Kuriozalna sytuacja. Esportowy oszust wpadł w zabawny sposób

Gry komputerowe i oszukiwanie to nieodmienny stan rzeczy. W końcu kto z nas nie wpisywał kodów w The Sims czy serii Grand Theft Auto, aby nieco umilić rozgrywkę? Problem pojawia się jednak, kiedy ludzie decydują się na oszustwa w grach sieciowych, gdzie ich rywalem jest inny człowiek, a nie sterowana komputerowo postać.

Zabawna sytuacja w Apex Legends

Apex Legends to gra komputerowa gatunku battle royale. Oznacza to, że gracze zrzucani są na wielka mapę, gdzie rywalizują każdy przeciwko każdemu, zaś zwycięzca może być tylko jeden. Apex jest jednym z popularniejszych przykładów swojego typu, rywalizując między innymi z Fortnite czy PUBG.

Zabawną sytuacją z gry podzielił się użytkownik Reddita posługujący się pseudonimem Hawkzyy. Jak możemy wywnioskować z opublikowanego klipu, spotkał on na swojej drodze gracza, który zdecydował się na wykorzystywanie zewnętrznego oprogramowania celem oszustwa. Miało ono blokować celownik na rywalu, aby usprawnić oddawanie strzału.

Jak się jednak okazuje, nawet oszukiwać trzeba umieć. Oszust zagubił się we własnym granacie dymnym, a w czasie rotacji, nie do końca wiedząc w jakim kierunku podąża, spadł poza granicę mapy, samodzielnie się eliminując. Zobaczcie to sami w zamieszczonym filmie.

Śmieszne, lecz to spory problem

Sytuacja, w której znalazł się oszust była całkiem zabawna. Choć z przytaczanego zajścia możemy się śmiać, pokazuje ono niebezpieczny trend w Apex Legends. Jest to żywy dowód na funkcjonowanie działających programów, które dają przewagę niektórym graczom. Liczne spotkania z osobami próbującymi osiągnąć przewagę w nielegalny sposób może zrazić uczciwych sympatyków gry.

Twórcy Apex Legends zdają sobie sprawę z istniejącego problemu. Pomiędzy wprowadzanymi przez nich zabezpieczeniami, a producentami programów do oszukiwania trwa nieustanny wyścig. Zdaje się, że póki co wygrywają ci drudzy.

