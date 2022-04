Sensacja w EU Masters. Polacy nadal z szansami na awans

Wszystkie europejskie ligi regionalne sprowadzają się do walkę o awans na European Masters. To turniej, w którym rywalizują najlepsze drużyny Starego Kontynentu z wyłączeniem tych, które mierzą się w LEC. Po pierwszym dniu zmagań, szansę na awans mają wszyscy grający Polacy.

Turniej najwyższej stawki

Najważniejszymi rozgrywkami w League of Legends są wiodące rozgrywki ligowe dedykowane danemu regionowi. Czasem obejmują one cały kontynent - jak w przypadku Europy czy Ameryki Północnej - lub wyłącznie kraj, o czym świadczą Chiny. Miejsca w nich są niezwykle limitowane, a dostanie się do nich jest celem większości aspirujących profesjonalnych graczy.

Aby załapać się na najwyższy szczebel rozgrywek, należy zostać zatrudnionym przez jedną z uprawnionych do występowania w nich drużyn. Z uwagi na model franczyzowy niemożliwe jest samodzielne wywalczenie prawa do udziału. Stąd niezwykła waga prestiżowych rozgrywek niższego szczebla, które umożliwiają zawodnikom pokazanie się przed szerszą publiką. Mówiąc o Starym Kontynencie jest to turniej European Masters, który zrzesza najlepsze formacje spośród europejskich lig regionalnych.

Koreańska legenda esportu znów zachwyca. To ukoronowanie świetnego sezonu

Świetna inauguracja rozgrywek

Zmagania w ramach wiosennego European Masters 2022 ruszyły 4 kwietnia. Wówczas na polu bitwy stawiły się ekipy, które rozpoczynają zmagania od wstępnej fazy play-in, aby wywalczyć prawo występu w głównej części turnieju. O ten przywilej rywalizuje łącznie 16 drużyn rozdysponowanych do czterech grup.

W każdym koszyku, oprócz tego oznaczonego literą A, znajdziemy polskich zawodników. Po pierwszym dniu zmagań, który defacto stanowi połowę rozgrywek grupowych, ci znajdują się na dobrej drodze do wywalczenia awansu. W najlepszej sytuacji znajdują się Jactroll z Team Vitality oraz iBo z Unicorns of Love Sexy Edition, którzy są liderami swoich grup. Pozostałe formacje - Zero Tenacity (Sebekx, Wojtuś), Iron Wolves (Czypsy) oraz Bifrost (Odi11) znajdują się obecnie na drugim, lecz wciąż premiowanym awansem miejscu.

Zawodnicy przed szansą obronienia swoich miejsc staną już 5 kwietnia. Mecze rozgrywane są co godzinę od 17:00. Jednocześnie trwają aż cztery spotkania, stąd niemożliwe może być śledzenie wszystkich z nich. Dwie najlepsze formacje z każdego zbioru trafią do przejściowego etapu, gdzie zmierzą się o miejsce w głównej fazie European Masters.

