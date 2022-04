Streamer zbanowany w League of Legends. Wszystko przez widzów?

MOBA produkcji Riot Games, zupełnie jak znakomita większość gier sieciowych dysponuje regulaminem, którego należy przestrzegać. Tym razem okazał się on zbyt surowy dla popularnego streamera. Twórca treści nie dopatruje się jednak winy po swojej stronie.

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Streamer zbanowany przez stream sniperów?

Stream sniping to zachowanie, do którego posuwają się widzowie nieprzepadający za danym twórcą. Polega ona na oglądaniu transmisji danego streamera, aby czerpać informacje przydatne w walce przeciwko niemu. W przypadku League of Legends cenne dane stanowi rozmieszczenie totemów widzenia lub dokonywanych przez zawodników rotacji.

Ofiarą stream sniperów padł twórca posługujący się pseudonimem Quin69. Ten na co dzień posiada tysiące widzów, a League of Legends stanowi raczej dodatkową zawartość jego transmisji. Więcej czasu poświęca bowiem World of Warcraft, które przysporzyło mu najwięcej popularności. Po jednej z gier został wykluczony na 14 dni za tzw. inting, czyli celowe przegrywanie gry.

Polacy odpadli z ESL Pro League. Miała być klęska, była niespodzianka

Kto jest temu winny?

Jak się okazuje, streamer rzeczywiście dopuścił się przewinienia. Jego statystyki w tej grze wskazywały na 13 śmierci przy żadnej eliminacji czy chociażby asyście. Quin69 uważa się za niewinnego, zrzucając winę na osoby dopuszczające się stream snipingu. Czy słusznie?

To już kwestia dyskusyjna. Podczas dyskusji na Reddicie nie ciężko wpaść na komentarze twierdzące, że streamer rzeczywiście dopuszcza się intowania. W ten sposób ma reagować na nieprzyjazne zachowanie widzów. Tego da się jednak uniknąć na wiele sposobów - poprzez ustawienie opóźnienia w wysyłaniu transmisji, niepokazywanie dokładnego momentu rozpoczynania gry czy innych.

Esportowy mistrz wraca z emerytury. "Jeszcze nie skończyłem"