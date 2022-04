Esportowiec bije własne rekordy. Niewielu jest lepszych od niego

League of Legends to gra zespołowa, w której rywalizuje się w pięcioosobowych drużynach. Nie przekreśla to jednak indywidualnych osiągnięć, które również stanowią o umiejętnościach danego zawodnika. Podczas play-offów League of Legends European Championship przekroczenie kamieni milowych zdobył się reprezentant G2 Esports.

Kariera pełna sukcesów

Choć ma zaledwie 22 lata, Caps w świecie sportów elektronicznych skupionych na League of Legends uchodzi za weterana sceny. Na najwyższy szczebel europejskich rozgrywek dołączył pod koniec 2016 roku, gdy stał się wyjściowym midlanerem Fnatic. Po niemal dwóch latach dokonał przejścia do odwiecznego rywala swojego dotychczasowego zespołu, G2 Esports.

W przeciągu lat aktywności na scenie sięgnął po wiele tytułów. Kilkukrotnie został mistrzem Europy, zaś do finałów Worldsów dostał się dwa razy, ustępując kolejno Invictus Gaming oraz FunPlus Phoenix. Największym osiągnięciem drużynowym w karierze należy zdecydowanie nazwać triumf podczas Mid-Season Invitational w 2019 roku.

Dwa rekordy w jednym meczu

Obecnie Caps wciąż reprezentuje barwy G2 Esports, gdzie wraz z Jankosem stanowili trzon przy przebudowie wyjściowej piątki. Zespół poradził sobie nieźle w sezonie zasadniczym, a w play-offach dotarł do półfinału drabinki przegranych, gdzie zagrają przeciwko Fnatic.

W trakcie spotkania z Misfits Gaming ostatecznie zakończonego wynikiem 3-0 na korzyść G2 Esports, Caps przekroczył dwa kamienie milowe w swoich statystykach. W przeciągu serii zgromadził 13 eliminacji oraz 23 asysty, które przyczyniły się do przekroczenia barier 1500 eliminacji i 2000 asyst.

Caps nie był pierwszą osobą, która może cieszyć się tymi osiągnięciami, jednak jest to niezwykle wąskie grono graczy. Podobną ilością pokonanych rywali mogą cieszyć się Rekkles oraz Jankos, zaś więcej razy asystował Hylissang.

