ESL Pro League. Światowa jedynka dominuje. Amerykanie bez szans

Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. x-kom AGO odpadło z ESL Pro League bez większych niespodzianek. Polaków od początku typowano na pożarcie, ale trzeba powiedzieć, że zrobili wszystko co w ich mocy, aby honorowo powalczyć o swoje w Grupie D. To było za mało - świetna forma faworytów okazała się siłą nie do przeciwstawienia.

ESL Pro League. Młodzi zostawili dobre wrażenie

W zasadzie trudno powiedzieć, że AGO nie podołało, bowiem od początku jechali na ten turniej jak na ścięcie. Zespół dopiero co ukończył gruntowną przebudowę. Ostatnie wyniki nie napawały optymizmem - "Jastrzębie" duże kłopoty miały na własnym podwórku w ESL Mistrzostwach Polski, a co dopiero mówić o rozgrywkach międzynarodowych. Nieopierzony i niedoświadczony skład w Düsseldorfie mierzył się z prawdziwymi tuzzami światowego Counter-Strike'a.

AGO zagrało ładnego Mirage'a z Natus Vincere - o Duście2 nie ma co wspominać. Wygrana z Complexity pobudziła w polskich kibicach optymizm, lecz porażki z Astralis i Heroic były już ewidentne. Duńczycy znacząco przerośli możliwości "Jastrzębi", które skarcono jak niesforne dziecko.

Dwie wygrane to niestety za mało, aby marzyć o wejściu do play-offów. Mimo wszystko nie ma co być do reszty pesymistami, bo trochę pozytywów z gry Polaków można wyciągnąć. Przede wszystkim z dobrej strony pokazali się najmłodsi zawodnicy. Maciej "F1KU" Miklas, Roland "ultimate" Tomkowiak i Łukasz "mwlky" Pachucki stawali na rzęsach, byleby wyciągać AGO z opresji. Nie przywykli do gry na takim poziomie, a mimo to można powiedzieć, że wstydu nie przynieśli. Zdarzały się słabsze momenty, lecz ogółem przy ich nickach warto zostawić małe plusiki. Z pewnością "Jastrzębie" pokazały ogromny charakter, który objawił się chociażby na wspomnianym Mirage'u z NAVI. Walka trwała do samego końca. Zabrakło więcej koncentracji i spokoju, bo czasami widać było ogromny chaos dominujący w grze chłopaków.

Niestety okropnie kulało przygotowanie taktyczne. AGO wygrało wybraną przez siebie mapę tylko raz. To niedopuszczalne na takim poziomie. Rywale z czołówki nie wybaczają takich pomyłek. Nieprzepracowanie puli map to zdecydowanie aspekt, za który AGO należy się największa doza krytyki. Morał po ESL Pro League jest prosty: praca, praca i jeszcze raz praca. Nie było biedy panowie, ale sami z pewnością wiecie, gdzie wypadliście najsłabiej.

Polacy odpadli z ESL Pro League. Miała być klęska, była niespodzianka

ESL Pro League. Amerykanie ośmieszeni

Oj ten amerykański Counter-Strike. Człowiek zaczyna już wątpić, czy rzeczywiście istnieje dla niego jakaś nadzieja. Występy grupowe Amerykanów w ESL Pro League to czysta żenada, ale prawdziwy festiwal wstydu zaczął się w zasadzie właśnie w Grupie D. Dwa składy zza oceanu zaliczył w niej tylko jedną wygraną - chociaż nie ujmujmy Complexity, bo to oni ratowali honor swojego regionu.

Evil Geniuses zbłaźnili się ponownie. Rozpoczynający rok BLAST miał być dla nich swoistym przetarciem, ale w Pro Lidze miejsca na wymówki brak. EG zostało upokorzone przez każdego, na x-kom AGO kończąc. Mimo wszystko to derbowy mecz z Complexity przyniósł im najwięcej wstydu. Mieli bowiem ogromne szanse i perspektywy - prowadzili w serii, a na drugiej mapie sytuacja wydawała się być pod ich kontrolą. Tymczasem wszystko zaprzepaścili, roztrwaniając przewagę w marnym stylu.

Do drużyny sprowadzono dobrze znanych graczy. To nie są żółtodzioby, a weterani CS:GO. Trzech z nich wygrywało z Cloud9 Majora w 2018 roku. Obecnie skład jest po prostu pośmiewiskiem i nie ma co tu przebierać w słowach. Ameryka wstydzi się za Evil Geniuses.

Co do Complexity to ci wypadli nieco lepiej. Kilka map udało się urwać, lecz poza derbami z EG nie wygrali żadnego meczu. Przed startem EPL sami siebie nazywali drugim najlepszym zespołem ze Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście, zaraz po Liquid wypadli najlepiej, ale czy to powód do dumy? "Rumaki" ledwo zakwalifikowały się do play-offów. Cała reszta przedwcześnie wraca do domu. Na cztery składy z USA tylko jeden pozostał jeszcze w ESL Pro League.

ESL Pro League. Natus Vincere znowu w gazie

Jak na prawdziwych liderów światowego rankingu przystało, Natus Vincere jak burza przeszło przez Grupę D. Ukraińska organizacja straciła tylko jedną mapę. A przecież od początku rzucano im kłody pod nogi. Z pierwszych spotkań wypadł Kirył "BoombI4" Mihaiłow, którego musiał zastąpić młodziutki Danił "headtr1ck" Walitow. Nie robiło to jednak NAVI różnicy - z oboma radzili sobie świetnie, pokonując rywala za rywalem.

Aleksandr "s1mple" Kostyliew pokazuje się ze swojej najlepszej możliwej strony. Ukraiński snajper na żadnej z zagranych map nie wyszedł ze statystykami na minus - najniższy rating, jaki osiągnął, to 1.15! Najlepszy gracz świata ewidentnie jest w gazie, ale nie umniejszajmy też reszcie drużyny, bo NAVI znów błyszczy jako kolektyw.

Obok Movistar Riders rosyjsko-ukraiński skład jest jedynym, który przeszedł fazę grupową bez porażki. Teraz zostaje im już tylko spokojnie czekać na rywala z pary FaZe Clan-Players w ćwierćfinale. Z pewnością Natus Vincere sobie na to zasłużyło.

ESL Pro League. Tabela Grupy D