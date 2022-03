Rosyjski esport zbankrutuje? "Finanse prawie się skończyły"

Cały świat się od nich izoluje. Tracą sponsorów i okazje do zarobku, przez co muszą też żegnać się z zawodnikami. Sami ze sobą grać nie mogą, wobec czego ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Dokąd w zasadzie zmierza obecnie rosyjski esport i jakie konsekwencje niesie za sobą dla niego obecna sytuacja polityczna?

Na temat wypowiedział się szef jednej z organizacji

Portal cyber.sports.ru przeprowadził wywiad z dyrektorem generalnym Team Unique, Gieorgijem Faljewem. Szef organizacji wypowiedział się na temat obecnej sytuacji i zmiany warunków, na jakich obecnie funkcjonuje marka.

Rosjanin otwarcie przyznał, że obecnie są w beznadziejnej pozycji. Ich organizacja nie ma nic wspólnego z rządem i polityką, ale mocno jej się obrywa. Utracili wielu partnerów, przez co znacząco obniżyły się dochody zespołu:

Finanse prawie się skończyły. Opieramy się na dochodach rezydualnych, które powinniśmy otrzymać z poprzednich partnerstw.

Nie było przypadku, żeby ktoś do nas napisał: „Jesteście Rosjanami, nie będziemy z wami pracować", czy „Jesteście źli, nie walczycie z reżimem". Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że jesteśmy tylko zespołem, nie mamy powiązań z agencjami rządowymi. Zadeklarowaliśmy nasze stanowisko w sprawie tego, co się dzieje pierwszego lub drugiego dnia. Jesteśmy zakładnikami sytuacji.

Faljew przyznał, że bardzo mądrym ruchem byłaby relokacja, podobna do tej w wykonaniu Team Spirit, który to przeniósł się do Belgradu. Mimo wszystko nie każda organizacja ma ku temu warunki, a taka inwestycja to bardzo złożony proces. Już przed rozpoczęciem wojny mniejsze organizacje miały kłopoty z wiązaniem końca z końcem. Teraz jest im jeszcze ciężej, ale oberwie się również innym rosyjskim gigantom pokroju Virtus.pro czy Gambit Esports.

Dyrektor Unique wypowiedział się również w kwestii zatrudnienia i metodach, jakie przyjęły marki wobec nowych standardów:

Wiem na pewno, że 80% zespołów, jeśli nie pożegnało pracowników, to wysyłało ich na urlopy bezpłatne. I mamy taką samą sytuację. To wszystko. Nie mamy pracy, nie mamy dochodów.

Rosyjski esport jest więc w ogromnym kryzysie, jakiego nigdy dotychczas nie doświadczył. Na zasadnicze pytanie "co dalej?" nie sposób udzielić odpowiedzi. Jedno jest jednak oczywiste. Im dłużej takowe standardy się utrzymają, tym bardziej esport w Rosji podupadnie. Najpierw rozwiązane zostaną małe organizacje, ale z czasem przyjdzie i pora na gigantów. Bez pieniędzy w tej dyscyplinie jak bez paliwa w samochodzie - daleko nie zajedziesz.

