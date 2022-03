Wielkie rozczarowanie we Francji. Esportowa legenda pokonana przez Polaków

Rekkles to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd League of Legends na Starym Kontynencie. Minione okienko transferowe oznaczało dla niego pierwsze od wielu lat zejście z rozgrywek najwyższej wagi. Szwedzki strzelec trafił do Karmine Corp, drużyny występującej we francuskiej lidze regionalnej.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Oczekiwania były ogromne

Połączenie sił Rekklesa oraz Karmine Corp miało stworzyć najlepszą formację pośród wszystkich lig regionalnych. Zespół, który dysponuje zapleczem pozwalającym na dwukrotne zdobycie mistrzostwa European Masters zasilony o jednego z najlepszych strzelców Starego Kontynentu.

Wydawało się, że takie połączenie powinno stanowić najsilniejszy element europejskiej sceny tuż poza League of Legends European Championship. Jak się jednak okazało wkrótce po starcie splitu, okazało się być zupełnie inaczej. Karmine Corp po dwóch pierwszych tygodniach odnotowało dwie porażki. Zespół ostatecznie zakończył rozgrywki zasadnicze na 2. miejscu, ustępując pola LDLC OL.

Postacie doczekają się sporych zmian. Pracownik Riot Games odsłania karty

Rozczarowujący wynik w play-offach

Drugie miejsce w rozgrywkach ligowych było bardziej niż wystarczające, aby wywalczyć awans do play-offów. Karmine Corp z uwagi na osiągnięty wynik trafiło bezpośrednio do meczu drugiej rundy, gdzie zagrali ze wspomnianym składem LDLC. Mecz okazał się jednostronną przebieżką dla podopiecznych Zepha, którzy zesłali Rekklesa i spółkę do niższej drabinki.

KCorp ponownie stanęło przed szansą na awans do finału. Tym razem ich rywalami był skład Team BDS Academy, gdzie występuje dwóch Polaków: Agresivoo oraz Erdote. Spotkanie rozpoczęło się po myśli dwukrotnych mistrzów European Masters, którzy dopisali na swoje konto pierwszą mapę. Trzy kolejne pojedynki wskazały jednak na wyższość składu z biało-czerwonymi, którzy już wkrótce staną do walki o mistrzostwo Francji przeciwko LDLC OL.

Choć w kontekście Karmine Corp najchętniej mówi się o Rekklesie, porażka zespołu nie jest jego winą. Część społeczności dopatruje się najsłabszego elementu w zespołu w leśniku, młodym zawodniku tureckiego pochodzenia posługującego się pseudonimem 113. Ten faktycznie nie okazał się w serii przeciwko BDS tak skuteczny, jak jego bezpośredni rywal - Sheo. Drużyna nie kończy jednak sezonu, gdyż osiągnięty wynik wystarczył, aby pojechać na European Masters.

Ultraliga. AGO ROGUE wraca na tron. Było gorąco