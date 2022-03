ESL Pro League. Emocjonujący mecz x-kom AGO. Przegrana z najlepszą ekipą świata

"Jastrzębie" to zespół, który nie jest faworytem żadnego z pięciu spotkań w ESL Pro League - CS-owej Lidze Mistrzów. Każde zwycięstwo będzie uznawane za sporą niespodziankę. Niestety w środę nie było dane nam jej zaznać.

ESL Pro League. AGO zaczęło od przegranej

Pierwsza mapa była tą, o której podopieczni Mikołaja "miniroxa" Michałkowa będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Polacy zdobyli tylko jedną rundę i NAVI pokazało swoją moc - moc zwycięzców poprzedniego Majora. Niezbyt dobry początek tego spotkania to zapewne wina stresu, braku doświadczenia zawodników czy po prostu różnicy umiejętności. Nic nie wskazywało jednak na to co się wydarzy na drugiej mapie.

Na de_Mirage x-kom AGO wzięło się na poważnie do pracy. Ze świetnej strony pokazał się "Leman", który zdobywał ważne eliminacje. To zaowocowało prowadzeniem 7:0. NAVI jednak w porę się obudziło i zdołało uratować sytuację. "S1mple" i jego koledzy przed zmianą stron wygrali siedem rund i AGO zaczynało kolejną połowę tylko z jednorundową zaliczką. Druga część popularnego "Mirka" była bardziej wyrównana. Oba zespoły walczyły o zwycięstwo, ale ostatecznie zawodnicy ukraińskiej organizacji zdołali odrobić stratę i w ostatniej chwili doprowadzić do remisu i co za tym idzie do dogrywki, a właściwie to do siedmiu dogrywek. W tych Polacy grali na dwie AWP i dzielnie walczyli, ale to NAVI domknęło tę mapę i wygrało całe spotkanie 2:0.

Trzeba przyznać, że dawno nie widzieliśmy takiego meczu, w którym drużyna tak łatwo przegrywa pierwszą mapę, aby stoczyć tak bardzo wyrównany pojedynek na kolejnej. Kolejny mecz w ramach ESL Pro League x-kom AGO zagra już w czwartek o 12:30. Wtedy Polacy zmierzą się z Complexity.

