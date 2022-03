Postacie doczekają się sporych zmian. Pracownik Riot Games odsłania karty

League of Legends to przeszło dziesięcioletnia gra. Mechaniki stworzone przed premierą lub kilka lat po niej obecnie mogą wydawać się przestarzałe. Riot Games dba o swój tytuł z najwyższą starannością, dlatego wkrótce możemy spodziewać się zmian w postaciach, które w opinii twórców najbardziej tego wymagają.

Riot Games regularnie dostosowuje postaci

League of Legends regularnie otrzymuje spore aktualizacje. Te zazwyczaj zawierają zmiany w balansie rozgrywki poprzez osłabienie lub wzmocnienie poszczególnych postaci lub przedmiotów. Modyfikacje mają na celu nie tylko wyrównać szanse graczy niezależnie od wybranego bohatera, lecz także wprowadzić powiew świeżości do rozgrywki.

W ostatnim czasie spore zmiany dotknęły Ahri oraz Janny. Te nie tylko zwróciły uwagę graczy na te dość leciwe postacie, lecz przyczyniły się do ponownego wzrostu ich popularności.

Zmiany otrzymają kolejni bohaterowie

Jak się okazuje, Riot Games nie zamierza poprzestać na zmianach dwóch bohaterów. Według informacji ujawnionych przez Riotera posługującego się pseudonimem August, który jest głównym twórcą postaci w firmie, spore aktualizacje czekają Taliyę oraz Olafa.

Nie będą to pełne przebudowy postaci, jak w przeszłości miało to miejsce chociażby z Katariną. Zamiast tego Taliyah oraz Olaf otrzymają modyfikacje średniego kalibru. Te odświeżą ich umiejętności, aby pasowały do obecnego stanu gry. Zarazem mają stać się na tyle silne, aby gracze po nie chętniej sięgali w procesie wyboru bohaterów.

August nie zdecydował się na ujawnienie większej ilości informacji. Nie dowiedzieliśmy się, jak dokładnie będą wyglądać zmiany, ani kiedy trafią w ręce graczy. Nie powinniśmy się ich jednak spodziewać w najbliższych tygodniach i miesiącach.

