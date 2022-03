Nowy agent w VALORANT. Poznaliśmy jego umiejętności?

VALORANT, strzelanka twórców League of Legends różni się nieco od swojego największego konkurenta - Counter-Strike’a. Choć założenia rozgrywki są bliźniaczo podobne, w przypadku produkcji Riot Games gracze każdorazowo wybierają bohatera, którym chcą rozegrać spotkanie. Wkrótce poznamy kolejnego z nich?

Do gry wkroczy Bounty Hunter

Nowa postać określana jest mianem Bounty Huntera. Nie jest to pełne imię postaci, lecz jedynie nazwa kodowa wykorzystywana w celach roboczych. Postać ma wpisywać się w rolę Inicjatora, jednej z czterech ról agentów w VALORANCIE. Zgodnie z wpisem zamieszczonym na blogu deweloperów gry, ma ona zapewnić bardziej "intymne odczucia" podczas polowania na rywali.

Z oficjalnych źródeł na temat postaci wiele więcej nie wiadomo. Data dokładnej prezentacji czy trafienia na serwery nie jest znana. Wspomniany wpis na blogu ujawnia jednak, że tworzenie nowego Agenta to proces trwający długie miesiące, często nawet ponad rok. Producenci w tym czasie nie tylko kreuję koncepcje bohatera, lecz dostosowują go do realiów gry.

Przecieki mówią znacznie więcej

Informacje podane przez Riot Games były zdawkowe. Znacznie więcej na temat nowej postaci mówią dataminerzy, którym udało się dokopać do zestawu umiejętności Bounty Huntera. Te zostały zamieszczone na Twitterze popularnego ValorLeaks.

Postać otrzyma zestaw umiejętności, które będą przydatne przy planowaniu pojedynków. Umiejętności pod przyciskami C oraz E przy odpowiednim użyciu zagwarantują wizję na rywali. Umiejętność Seize przyda się przy powstrzymywaniu rotacji wrogów, zaś Nightfall skutecznie wykluczy jednego rywali z walki na dłuższy czas.

Nowy Agent zapowiada się interesująco. Jeśli pracę nad jego powstaniem są na tyle zaawansowane, abyśmy byli w stanie poznać zestaw umiejętności, powinniśmy już niedługo ujrzeć go na serwerach.

