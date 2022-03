Gigantyczna kwota dla Ukraińców. Gracze znowu dali radę

Trwająca przeszło miesiąc wojna w Ukrainie wywołana zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej jest tragedią dla milionów mieszkańców. Ograniczony lub odcięty dostęp do podstawowych usług i produktów doprowadził do kryzysu humanitarnego. Wobec potrzeb poszkodowanych działaniami wojennymi obojętne nie pozostaje Epic Games.

Szczodry gest od producenta Fortnite

Epic Games zdecydowało się na przekazanie wszystkich wpływów z gry Fortnite uzyskanych w okresie od 20 marca 2022 do 3 kwietnia 2022 na pomoc humanitarną dla osób poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie. Do szczytnego celu dołączył także Xbox, który przekaże wpływy netto z tego samego czasu.

Trzeba przyznać, że nie jest to mała kwota. Stan zebranych środków na 29 marca wynosi 100 milionów dolarów. Należy mieć jednak na uwadze, że do zakończenia akcji pozostało jeszcze trochę czasu. Te pieniądze trafią do następujących organizacji humanitarnych: Direct Relief, UNICEF, UNHFP oraz UNHCR. Te rozdysponują je zgodnie z własną analizą najbardziej naglących potrzeb obywateli Ukrainy.

Fortnite z ogromem nowości

Zorganizowana akcja zbiegła się z dużymi wydarzeniami wewnątrz gry, co z pewnością miało wpływ na wysokość zebranej kwoty. Do Fortnite trafiła nowa aktualizacja, która wywróciła do góry nogami dotychczasowe reguły gry, jednocześnie rozpoczynając nowy sezon.

Zmiany wprowadzone podczas łatki przypadły do gustu społeczności graczy. Do Fortnite zdecydowali się powrócić starzy gracze, a nowi coraz chętniej decydowali się na sprawdzenie tytułu.

