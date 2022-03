NAVI mocno osłabione. Polacy będą mieć łatwiej?

Choć jego siła znacząco osłabła, tak nadal daje się we znaki. Koronawirus mocno komplikuje życie esportowcom. W trakcie trwającego nadal ESL Pro League odnotowano już kilka jego przypadków. Najświeższe doniesienia wskazuję, iż teraz załapał go Kirył "BoombI4" Mihajłow. Prowadzący Natus Vincere nie weźmie udziału w rozgrywkach, a jego zespół rozpocznie je jutro.

"BoombI4" nie zagra na ESL Pro League

To nie pierwszy raz, kiedy wirus eliminuje "BoombI4'a" z normalnego udziału w dużym turnieju. Podobnie stało się na IEM-ie Katowice 2022, gdzie Mihajłow musiał grać z własnego pokoju, a nie ze Spodka jak reszta drużyny.

W trakcie ESL Pro League wykryto wcześniej dwa przypadki koronawirusa. Oba dotyczyły składów z Grupy A - w Fnatic zaraził się Freddy "Krimz" Johansson, a w G2 Aleksi "Aleksib" Virolainen. Zespoły musiały korzystać ze zmienników. Finalnie Fnatic udało się przejść dalej nawet mimo osłabienia, ale G2 odpadło.

NAVI jest przygotowane na taki scenariusz i w miejsce Mihajłowa wejdzie zawodnik akademii, Danił "headtr1ck" Walitow. Doleciał on już do drużyny, lecz jutro wystąpi jeszcze będąc w izolacji. Zmagania w ESL Pro League Natus Vincere rozpocznie od meczu z polskim x-kom AGO. Start meczu o godzinie 12:30 w środę. Transmisja będzie dostępna na kanałach ESL na Twitchu. Rywalizacja w Grupie D potrwa do niedzieli. Awans do play-offów zapewnią sobie trzy z sześciu składów.

