Oszukiwał w trakcie turnieju esportowego. Wpadł w głupi sposób

Kody na zestaw broni lub więcej punktów zdrowia podczas zabawy w GTA Vice City - kto z nas tego nie robił? Problem zaczyna pojawiać się, gdy praktyki te w grach stają się powszechne podczas rozgrywek turniejowych o wysoką stawkę. Niedawno oszust został wykryty podczas turnieju w Call of Duty.

To powszechny problem

Wykorzystywanie hacków i cheatów, bądź mówiąc powszechniej, oszukiwanie w grach stało się plagą. W przypadku Call of Duty zbiegło się to ze wzrostem popularności przy okazji rozgrywek battle royale w CoD: Warzone. Wkrótce sytuacja zmusiła twórców gry do wprowadzenia specjalnego oprogramowania, który kontroluje graczy, aby ci nie mogli oszukiwać lub było to znacznie utrudnione.

Nie oznacza to jednak, że problem całkowicie zniknął. Twórcy programów do oszukiwania prześcigają się w tworzeniu produktów, które są w stanie obejść nałożone przez twórców gier zabezpieczenia. Jest to swoisty wyścig zbrojeń, zarówno producentów nielegalnego oprogramowania między sobą, jak i z coraz to nowszymi sposobami ich zapobiegania pochodzącymi od deweloperów gry.

Oszukiwał w trakcie turnieju

Podczas jednego z turniejów Call of Duty: Vanguard doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem zawodnika posługującego się pseudonimem Kenji. Ten został posądzony przez swoich przeciwników o stosowanie nielegalnego oprogramowania, które miało pomóc mu w grze.

Aby zaprzeczyć wszystkim zarzutom, Kenji postanowił uruchomić kamerę i skierować ją na swoje stanowisko komputerowe. Jak się okazało, działanie, które miało udowodnić jego niewinność, wkrótce go pogrążyło. Na monitorze Kenji’ego widoczne było bowiem działanie wallhacka, czyli oprogramowania wskazującego położenie rywali, których normalnie nie powinien widzieć z uwagi na zabudowania lub inne przeszkody. Pisząc w skrócie - widział przez ściany.

Nagranie potwierdzające łamanie zasad przez Kenji’ego trafiło do mediów społecznościowych. Gracz został natychmiastowo zbanowany z platformy, na której odbywał się turniej, a jego przykład jasno pokazuje, że w grach komputerowych nawet oszukiwanie wymaga pewnych umiejętności.

