Mid-Season Invitational odbędzie się w Korei? Plotki prawdopodobnie okazały się prawdziwe

Mid-Season Invitational to druga najważniejsza impreza esportowa w League of Legends. Odbywa się pomiędzy wiosennymi a letnimi rozgrywkami i stwarza pole do rywalizacji dla najlepszych drużyn ze wszystkich wiodących regionów. Tegoroczna odsłona imprezy ma odbyć się w Korei Południowej. Potwierdza to redakcja Dotesports, powołując się na informacje wprost od Riot Games.

REKLAMA

Mid-Season Invitational po raz pierwszy w Korei

Duże turnieje związane z League of Legends nie są przypisane do jednego miejsca na Ziemi. Ich organizatorzy, Riot Games, decydują się na organizowanie ich na różnych kontynentach, aby dostarczyć prawdziwe emocje wszystkim fanom niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jak donosi redakcja Dotesports powołując się na informacje uzyskane wprost od Riot Games, tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się w Korei Południowej, a dokładnie Busan. Co więcej, turniej odbędzie się w pełni z udziałem publiczności, co wydarzy się w przypadku League of Legends po raz pierwszy od 2019 roku.

Zgodnie z przekazanymi informacjami zawody mają nie zawierać zmian formatowych. Na ich pojawienie się wskazuje anulowanie wiosennego splitu LCL, ligi, która także premiowana jest awansem na wiodące turnieje.

Chcesz zostać gwiazdą Valoranta? Nowa liga w arrMY

Informacja nie jest zaskoczeniem

Jeśli podane przez Dotesports wiadomości się potwierdzą, Mid-Season Invitational w Korei Południowej nie będzie zaskoczeniem. Zgodnie z pierwotnym założeniem turniej miał odbyć się w Ameryce Północnej, jednak zmiana została podyktowana sytuacją związaną z pandemią SARS-CoV-2.

Informacje o wyborze Korei Południowej jako miejsce organizacji turnieju pojawiały się w przestrzeni medialnej już wcześniej. Dodatkowo wiarygodny przeciek pochodzi ze streamu Nicka "LS-a" De Cesare’a, gdzie o kilka słów za dużo powiedział właściciel koreańskiej organizacji esportowej T1.

Amerykańscy gracze są leniwi? Ostre słowa byłego zawodowca