Kto zwycięży w Ultralidze? Tylko trzy zespoły w grze

Ultraliga to wiodące rozgrywki League of Legends w Polsce, będące jednocześnie częścią infrastruktury europejskich lig regionalnych. Wiosenne rozgrywki znalazły się niemal na wykończeniu, a pozostałe dwa spotkania zadecydują o rozmieszczeniu trzech pozostałych zespołów na podium.

Mecz najwyższej stawki

Nim rozpocznie się wielki finał, należy rozegrać mecz pomiędzy Team ESCA Gaming a Iron Wolves celem wyłonienia przyszłego rywala AGO ROGUE. Stawka meczu jest jednak wyższa, niżeli sam awans w ramach Ultraligi. Zwycięzca spotkania będzie jednocześnie pewny występu w głównej fazie turnieju European Masters. Przegrany zaś, zupełnie jak Zero Tenacity, będzie musiał zacząć zmagania od etapu play-in.

Starcie z udziałem Team ESCA Gaming i Iron Wolves rozpocznie się we wtorek, 29 marca, o godzinie 17:00. Będzie to pierwsze spotkanie obu zespołów w długodystansowym pojedynku. W trakcie zmagań ligowych drużyny grały przeciwko sobie dwukrotnie, a bilans spotkań na długości jednej mapy pozostaje remisowy.

AGO ROGUE czeka w finale

Zgodnie z przypuszczeniami ekspertów sprzed rozpoczęcia splitu, AGO ROGUE jest jednym z faworytów do odniesienia zwycięstwa. Zespół zakończył zmagania zasadnicze na 1. miejscu, co zapewniło faworyzujące rozstawienie w play-offach. Tam wystarczyło wyłącznie jedno zwycięstwo, aby trafić do wielkiego finału.

Sinmivak i spółka w etapie drabinki turniejowej pokonali Iron Wolves. Był to jednostronny mecz zakończony wynikiem 3-0. Z Team ESCA Gaming gracze akademii zespołu z LEC mierzyli się wyłącznie w sezonie zasadniczym, gdzie rywalom udało się urwać jedną mapę.

Finał Ultraligi odbędzie się dzień później, w środę 30 marca, również o godzinie 17:00. AGO ROGUE znajduje się w zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji - posiadają nie tylko dzień więcej na odpoczynek czy trening, lecz przede wszystkim mają sposobność do analizy spotkania, które wyłoni ich przyszłego rywala.

