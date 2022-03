Polscy esportowcy rywalizują w najlepszych ligach świata. Rozgrywki emocjonują

Wiodące rozgrywki League of Legends z całego świata wchodzą w decydującą fazę. Ich uczestnicy mają zdecydowanie o co walczyć. Najlepsze drużyny z poszczególnych regionów awansują na Mid-Season Invitational, jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w esportowym kalendarzu produkcji Riot Games.

Rogue ze świadectwem dominacji

Piątkowy wieczór rozpoczęto za sprawą play-offów League of Legends European Championship. Awansowało do nich sześć najlepszych drużyn spośród dziesięciu uczestników wiosennych rozgrywek zasadniczych. Dla poszczególnych ekip ze Starego Kontynentu walka w ramach drabinki turniejowej miała stanowić pierwszy poważny test po wielu zmianach dokonanych podczas okienka transferowego.

W ramach inauguracji rozegrano spotkanie z udziałem Rogue, najlepszej ekipy splitu, oraz Misfits. Z perspektywy polskiego kibica były to także zmagania pomiędzy graczami z Polski, albowiem w formacjach występują kolejno Trymbi oraz Shlatan. Mecz, jak zresztą wszystkie spotkania w play-offach, rozegrano w formacie best of five, czyli do trzech wygranych map.

Starcie było dosyć jednostronne, choć nie zakończyło się w najszybszy możliwy sposób. Trzecia odsłona rywalizacji należała do Misfits, które w ostatecznym rozrachunku przegrało wynikiem 3-1. W serii zdecydowanie największą uwagę zwrócił na siebie Malrang, jungler zespołu Rogue, który każdorazowo w znacznym stopniu przyczyniał się do sukcesu swojej formacji.

El Classico wygrane przez Fnatic

Identycznym wynikiem, co mecz pomiędzy Rogue a Misfits, zakończyły się późniejsze zmagania pomiędzy G2 Esports a Fnatic. Spotkanie będące klasykiem europejskiej sceny rozgrzewało do czerwoności fanów obu drużyn, które historycznie toczyły ze sobą wieloletnią rywalizację.

Fnatic radziło sobie zdecydowanie lepiej od rywali w trakcie rozgrywek zasadniczych, i tak też było w przypadku bezpośredniego starcia podczas play-offów. Podopieczni Dylana Falco zdawali się testować pewne rozwiązania, za każdym razem podchodząc do rywalizacji w odmienny sposób.

Ostatecznie porażka G2 Esports, zupełnie jak w przypadku Misfits, nie przekreśla drużyn z walki o tytuł mistrza wiosennej odsłony. Obie spadły do drabinki przegranych, skąd nadal mają możliwość wywalczenia awansu do wielkiego finału.

Drużyna marzeń wraca na właściwe tory?

Z możliwości drugiej szansy nie mogą z kolei cieszyć się zawodnicy EXCEL, którzy w ostatnim pojedynku w ramach League of Legends European Championship polegli w bezpośrednim starciu z Team Vitality. Jedyna dotychczas seria, która sprowadziła się do pełnych pięciu map, była pełna zaskoczeń, a z uwagi na bezpośrednie położenie w dolnej części drabinki, porażka była równoznaczna z zakończeniem walki o Mid-Season Invitational.

W pierwszej odsłonie starcia EXCEL zachwycało przemyślanym podejściem do rozgrywki. Te szybko pozwoliło na zdobycie pierwszego punktu, jednak wraz z postępem meczu Mikyx wraz z kolegami zdawali się odchodzić coraz dalej od wstępnych założeń. Sytuację w stu procentach wykorzystali rywale, którzy ostatecznie wynikiem 3:2 zdołali wywalczyć awans do kolejnej rundy, gdzie zmierzą się z G2 Esports.

Pomimo sukcesu należy szczerze ocenić, że dyspozycja Vitality wciąż pozostaje nieco rozczarowująca względem oczekiwań, które wzbudził ich skład przed rozpoczęciem splitu. Zwycięstwo w play-offach to zdecydowanie krok w dobrą stronę, jednak pytanie czy na tyle duży, aby zagrozić pozostałym formacjom ze stawki.

T1 wciąż niepokonane

Równolegle do play-offów LEC rozgrywano kolejne zmagania w ramach League of Legends Champions Korea, najlepszej ligi Korei Południowej. W ostatnich tygodniach wzrok fanów z całego świata skierowany był na zespół T1, który dokonał niemal niemożliwego - zakończył zmagania zasadnicze bez ani jednej porażki.

Jak się okazuje, Faker i spółka cel jak najmniejszej ilości przegranych map wzięli sobie do serca w starciu przeciwko Kwangdong Freecs. Zespół Teddy’ego i spółki uległ bowiem wielokrotnym mistrzom świata w najszybszy możliwy sposób - po trzech wygranych mapach. Na słabszą dyspozycję KDF mogła wpłynąć choroba FATE, ich zawodnika ze środkowej alei. Ten zaledwie kilkanaście godzin przed startem otrzymał informacje o dodatnim wyniku badania na COVID-19.

Zwycięstwo T1 nie było zaskoczeniem. Powód do zdziwienia dostarczyło dzień później DWG Kia, finaliści Worldsów 2021, którzy ulegli reprezentantom Gen.G. Spotkanie było niezwykle wyrównane i zakończyło się wynikiem 3-2. Ruler i spółka faktycznie wyglądali wiosną lepiej od swoich rywali. Zwycięstwo w serii wciąż jednak imponuje, zwłaszcza po gładkiej przebieżce Showmakera i spółki przeciwko Fredit BRION we wcześniejszej rundzie play-offów.

Wielki finał LCK rozegra się już 2 kwietnia. Na finały po raz pierwszy od dwóch lat zostanie wpuszczona publika, zaś hala ma pomieścić nawet kilka tysięcy widzów.

Team Liquid przypieczętowuje 1. miejsce

Podczas, gdy Europa i Korea Południowa pochłonięte były w zmaganiach w ramach play-offów, północnoamerykańskie League of Legends Championship Series domykało rozgrywki zasadnicze. Na ich szczycie uplasowało się Team Liquid, które paradoksalnie nie dysponuje żadnym zawodnikiem pochodzącym z regionu, w którym występuje.

Oprócz nich awans do play-offów wywalczyli także Cloud9, 100 Thieves, Evil Geniuses, Fly Quest oraz Golden Guardians. Obecność EG w dalszej rundzie zmagań cieszy, albowiem jest to jedyny zespół w lidze dysponujący Polakiem w składzie - jest to Kacper "Inspired" Smoła.

Rozlosowano jednocześnie pierwsze pary zmagań w ramach drabinki turniejowej. 2 kwietnia o godzinie 22:30 Cloud9 podejmie 100 Thieves. Kolejnego dnia, lecz godzinę wcześniej, Team Liquid stanie w szranki z Evil Geniuses. Bez wątpienia zespół Insprieda ma przed sobą ogromne wyzwanie.

