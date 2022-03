Koreański zespół w opałach. Koronawirus może pokrzyżować plany

W ostatnich tygodniach można odnieść wrażenie, że pandemia koronawirusa jest w odwrocie. Nic bardziej mylnego. Tym razem COVID-19 może pokrzyżować szanse koreańskiego zespołu Kwangdong Freecs, który już w najbliższą sobotę, 26 marca, ma rozegrać półfinałowe spotkanie w League of Legends Champions Korea.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

Play-offy pełne emocji

Ostatnie dni dla fanów koreańskiej sceny LoL-a stanowiły nie lada gratkę z uwagi na rozgrywanie play-offów League of Legends Champions Korea. Do play-offów awansowało sześć zespołów, z czego najlepsze dwa mogły liczyć na bezpośrednie rozstawienie w półfinałach, były to T1 oraz Gen.G. Pozostałe, czyli DWG Kia, Fredit BRION, DRX oraz Kwangdong Freecs musiały walczyć przeciwko sobie w poprzedniej rundzie.

Kwangdong Freecs, niegdyś znane pod nazwą Afreeca Freecs, wraz z nowym sponsorem pozyskało szereg wzmocnień. Jednym z największych z nich jest Teddy, były strzelec formacji wielokrotnych mistrzów świata, T1. Wraz z jego pomocą zespół wdarł się do play-offów, a następnie bliskim wynikiem 3-2 wywalczył awans do półfinałów, gdzie na Teddy’ego i spółkę czeka jego poprzedni pracodawca.

Turcja zablokowała popularny portal esportowy. Mają dość powszechny problem

FATE z pozytywnym wynikiem na COVID-19

Jak się okazuje, mecz może nie dojść do skutku, a z pewnością nie zostanie rozegrany w tradycyjny sposób. FATE, zawodnik środkowej alei Kwangdong Freecs otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. O incydencie poinformowała drużyna za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Organizacja na chwilę obecną zakłada, że mecz odbędzie się zgodnie z planem, a FATE rozegra go przebywając na kwarantannie. Ostateczna decyzja ma zostać jednak podjęta przed meczem w oparciu o samopoczucie i chęci midlanera. Na chwilę obecną ten nie przejawia innych objawów, niżeli tych przypominających lekkie przeziębienie.

ESL Mistrzostwa Polski. Oni kochają swoją pracę. Posłuchaj graczy w akcji! [WIDEO]