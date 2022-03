Polscy esportowcy przed szansą. Stawką tytuł mistrza Europy

Wiosenne rozgrywki zasadnicze League of Legends European Championship 2022 służyły wyłonieniu wszystkich uczestników play-offów. Awansowało do nich łącznie sześć drużyn, które w najbliższych tygodniach rozpoczną zmagania o tytuł Mistrza Europy. W jakich drużynach zobaczymy Polaków?

REKLAMA

Zobacz wideo NBA 2k22 utrzymuje pozycję niedoścignionego lidera w symulacjach koszykówki. Co poprawiono w porównaniu z poprzednimi wersjami?

Nowe twarze w LEC

Wraz z rozpoczęciem wiosennego splitu w League of Legends European Championship pojawiło się kilka osób, które powróciły na najwyższy szczebel rozgrywek lub wdarły się na niego po raz pierwszy. W przypadku polskich zawodników byli to Jakub "Cinkrof" Rokicki oraz Lucjan "Shlatan" Ahmad. Ten pierwszy zaliczył krótki występ w LCS-ie reprezentując Origen, zaś drugi zaliczył swój debiut.

Cinkrof w tym sezonie nie miał jednak szczęścia. Jego zespół, Team BDS, pomimo obiecującego składu i zaplecza szkoleniowego, nie pokazał się z najlepszej strony. Przedostatnie miejsce w tabeli skutecznie pozbawiło go szans na udział w play-offach. Mimo wszystko leśnik nie poradził sobie najgorzej w kwestii indywidualnej i potrafił zachwycić samodzielnymi zagraniami.

Turcja zablokowała popularny portal esportowy. Mają dość powszechny problem

Rogue kontra Misfits - bratobójczy pojedynek Polaków

Znacznie lepiej od Cinkrofa poradził sobie Shlatan, który awansował do głównego składu Misfits Gaming. Wraz z drużyną wywalczył trzecie miejsce w rozgrywkach zasadniczych, ustępując wyłącznie Rogue oraz Fnatic. To wystarczyło na awans do play-offów, Misfits rozegra swoje pierwsze spotkanie już w piątek, 25 marca.

Ich rywalem będzie Rogue, czyli kolejna ekipa, która zatrudnia Polaka. Tym razem jest to Adrian "Trymbi" Trybus specjalizujący się w pozycji wsparcia. Trymbi szturmem wdarł się do League of Legends European Championship po znakomitych występach w europejskich ligach regionalnych. Z miejsca stał się jednym z czołowych supportów, który przyciąga spojrzenie widzów pomimo braku ogromnego doświadczenia.

Polacy nie tylko w meczu otwarcia

Pojedynek Rogue kontra Misfits Gaming otworzy zmagania play-offów League of Legends European Championship. Nie oznacza to jednak, że tylko w nim zobaczymy zawodników z Polski. Oprócz Shlatana i Trymbiego na polu bitwy będziemy obserwować Marcina "Jankosa" Jankowskiego oraz Oskara "Selfmade" Boderka.

Jankos swój pojedynek zagra w sobotę, 26 marca. Wówczas wraz ze swoją drużyną, G2 Esports, stanie w szranki z Fnatic. Będzie to istne esportowe El Classico, a także okazja do sprawdzenia w boju mocno przebudowanego składu wicemistrzów świata z 2019 roku. Z ówczesnej wyjściowej piątki w zespole pozostało wyłącznie dwóch graczy - Jankos oraz Caps.

Stawkę dopełnia uczestnik niedzielnego meczu, Selfmade. Gracz w trakcie okienka transferowego został z Vitality, które zdecydowało się na sporą inwestycję i budowę super drużyny. Oprócz Boderka bowiem w zespole występuje Alphari, Perkz, Carzzy oraz Labrov. Wobec zespołu było wiele oczekiwań, jednak ten nie radził sobie najlepiej w rozgrywkach zasadniczych. Pojedynek w play-offach przeciwko Excel stanowi dla drużyny Selfmade’a szansę na zrehabilitowanie się.

Stawka jest ogromna

Zawodnicy podczas play-offów League of Legends European Championship nie walczą o nic. Stawką rywalizacji jest awans najlepszej drużyny na Mid-Season Invitational, który zgodnie z pogłoskami odbędzie się w Korei Południowej, a dokładnie w Busan.

Transmisję z meczów w języku polskim dostępne są na kanalach Polsat Games w Internecie oraz telewizji.

ESL Mistrzostwa Polski. Oni kochają swoją pracę. Posłuchaj graczy w akcji! [WIDEO]