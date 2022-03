Chcą zdominować scenę esportową. Na obecne projekty wydali miliony dolarów

Esportowa scena to pociąg, który nie czeka na nikogo. Liczba miejsc jest ograniczona. Albo starasz się, jak możesz, aby zdobyć upragniony bilet, albo konkurencja ci odjedzie. Francuskie Vitality potraktowało to bardzo poważnie w 2022 roku. Inwestycja organizacji ma być projektem przełomowym, który wybije ich na szczyt i utrzyma na nim na lata.

Milionowa inwestycja

Vitality zainwestowało w tegoroczne cele 56 milionów dolarów. 56 MILIONÓW DOLARÓW! Takiej kasy nie wyłożył na scenie esportowej jeszcze nikt. Porównując ten wkład z projektami Vitality na 2020 czy 2021 rok, są to pieniądze dwukrotnie, a nawet i trzykrotnie wyższe.

To nie jest plan na chwilowy przebłysk. To koncept długotrwałej hegemonii. Ambicje są gigantyczne, a Vitality nie zadowoli czołówka. Oni po prostu muszą być najlepsi - inny scenariusz nie wchodzi w grę i zostanie odebrany jako klęska.

Nasza motywacja jest bardzo prosta: nie chcemy po prostu być w największych ligach, ale celować w ich wygranie. Chcemy wrócić na Worldsy, powalczyć w LEC, wygrywać Majory w CS:GO. Planujemy stworzyć nasze własne esportowe dziedzictwo, a to wiąże się z wygrywaniem największych trofeów. Mamy wymagany poziom i aspiracje, potrzebujemy też do tego najlepszych graczy.

Musieliśmy przekonać zawodników, aby wybrali nas, a nie inne duże organizacje. Kiedy stawialiśmy na prospektów, musieliśmy stworzyć im odpowiednie warunki do rozwoju, przygotować na wejście do kompetycji, pomóc radzić im sobie z presją.

Tak proces przygotowawczy skomentował w wywiadzie z Inven współzałożyciel Vitality Nicholas Maurer.

Zdominować świat League of Legends i CS:GO

Pierwsze podwaliny pod ambitne kroki przygotowano jeszcze w grudniu. Vitality kompletnie przebudowało swój skład w League of Legends. Zmiany dotyczyły również struktur akademii - Vitality.Bee oraz Yellow Stripes, które uformowano w styczniu.

Wszystko zostało więc oparte na kilku segmentach. Francuzi celowali nie tylko w to co najbliżej, ale też i to co było jeszcze przed nimi. Obecne rezultaty są takie sobie. Każda z trzech drużyn gra dość w kratkę. Główny zespół skończył fazę grupową na szóstym miejscu. z bilansem 9-9. 27 marca rozpocznie zmagania w dolnej drabince play-offów, więc jednym potknięciem może przedwcześnie zakończyć swoją przygodę.

W przypadku dywizji CS:GO jest dość podobnie - na razie nie udowodniła swojego pełnego potencjału. Oczywiście sezon dopiero w zasadzie się zaczyna, ale trudno dziwić się rosnącym grupom sceptyków. Skoro projekt miał być rewolucyjny, to oczekiwało się wyników od jego samego startu. Właściciele Vitality sami sobie pompowali balonik. To słowa Fabiena "NEO" Devide'a:

Inwestycji na taką skalę esport jeszcze nie widział. To czas na międzynarodowy ruch. Przyjście "Magiska", "dupreeh'ego" i "zonica" uczyni nas nie tylko silnym pretendentem, ale najlepszym zespołem w CS:GO.

Różne projekty już w historii esportu się sypały, ale Vitality byłoby zdecydowanie największym z nich. Na razie nie ma co niczego przesądzać, bo jeszcze temat budzi jeszcze wiele niewiadomych. Niemniej jednak Francuzi wzięli na swoje barki ogromny ciężar, którego mogą po prostu nie wytrzymać, zwłaszcza że nie jest to projekt krótkofalowy, co zaznaczył też sam Nicholas Maurer:

Wprowadzamy wiele rzeczy w życie w zakresie inwestycji, struktur, aby móc stworzyć warunki do osiągania zwycięstw. Inwestujemy w perspektywę sukcesu w kontekście 2022 roku i przyszłości.

