To zagranie zaskoczyło esportowy świat. Niesamowity pomysł

CS:GO to gra nad wyraz taktyczna w swej naturze. Same umiejętności celnego strzelania to za mało, by przerosnąć rywala. Trzeba dużo kombinować, zaskakiwać go swoimi strategiami - cały czas być o krok przed rywalem. Błędy i pomyłki mogą kończyć się bezlitosnymi konsekwencjami. Co jeśli jednak spróbujesz nabrać rywala na to, że zaliczyłeś wtopę? Skupić jego uwagę na pewnym punkcie, który w rzeczywistości jest tylko jednym, wielkim fortelem. To już zupełnie inna płaszczyzna prowadzenia rozgrywki. Na takową wyniosła się ostatnio brazylijska FURIA.

ESL Pro League. Nietrafiony granat okazał się przynętą

FURIA rozgrywała spotkanie z Vitality w ramach zmagań w Grupie B ESL Pro League. Wynik na decydującej mapie starcia, Nuke'u, był bardzo wyrównany - Brazylijczycy prowadzili 13:12. W takiej sytuacji każde uchybienie może doprowadzić do utraty kontroli, a w efekcie i definitywnej porażki.

Grająca po stronie atakującej FURIA, zdecydowała się rzucić swoje granaty dymne, sugerując wyjazd dworem. W zasłonie powstała jednak ogromna wyrwa - jeden z zawodników znacząco chybił celu. To skupiło uwagę Vitality, które chciało wykorzystać pomyłkę przeciwnika. Antyterroryści mieli idealną wizję na pozycję i wydawało się, że FURIA zaliczyła solidną wpadkę.

Tymczasem Brazylijczycy poprowadzili swój atak od zupełnie innej strony, wyjeżdżając bezpośrednio na bombsite A. Uderzyli w odkryte podbrzusze przeciwnika. Broniący obszaru w pojedynkę gracz, od razu padł na deski, a FURIA zyskała otwartą drogę do zajęcia strefy i w konsekwencji wygrania arcyważnej rundy.

Zdaniem eksperta Janko "YNK" Paunovicia, zagranie ze strony FURII było jednym wielkim blefem. Trudno uwierzyć, że Brazylijczycy źle rzucili tak typowy i wręcz podręcznikowy granat. Wychodzi więc na to, iż oczekiwali oni na łyknięcie przynęty przez przeciwników i tak rzeczywiście się wydarzyło. To już naprawdę wyższy poziom prowadzenia rozgrywki - FURIA weszła do głów Vitality i nabrała ich po mistrzowsku. Zwierzyna nagle stała się łowcą i ukąsiła polującego wyjątkowo boleśnie.

Finalnie to właśnie FURIA wyszła zwycięsko z tego starcia. Podbudowało to jej pozycję w Grupie B, dzięki czemu Brazylijczycy zdołali zająć w niej pierwsze miejsce. Vitality skończyło poza strefą premiowaną awansem, finiszując na czwartej lokacie.

