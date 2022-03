ESL Mistrzostwa Polski. Coraz większa rywalizacja za plecami Wisły Kraków

Najciekawsze co dzieje się w Grupie A to nie kwestia lidera, a to co jest za jego plecami. Wisła All in! Games Kraków przewodzi całej grupie z dużą zaliczką, nie dopuszczając nikogo na bliższy dystans. Z tego względu reszta musi bić się o pozostałe dwa miejsce premiowane awansem. Na nie jest za to aż pięciu chętnych, zaś okazji do zdobycia punktów coraz mniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

6. kolejka ESL Mistrzostw Polski (poniedziałek)

Wisła All in! Games Kraków 16:10 x-kom AGO (Dust2)

Niby hit kolejki, ale jednak tak nie do końca. Przy obecnej sytuacji w Grupie A, to przede wszystkim AGO zależało na komplecie. Dzięki niemu "Jastrzębie" mogłyby uplasować się na pozycji wicelidera i pośrednio zobaczyć nawet plecy Wiślaków. Tyle że na tych na razie mocnych nie było. Wisła nikomu nie dawała sobie w kaszę dmuchać.

Dust2 od początku sugerował, że i w tym przypadku "Biała Gwiazda" błyskawicznie uciszy rywala. Szybko zdobyte pięciopunktowe prowadzenie jednak błyskawicznie stopniało, gdy AGO załapało rytm. Drużyny zrównały się ze sobą. Ale tylko na moment. Wisła czując oddech rywala na karku, wyrwała się z uścisku wychodząc na dwucyfrową liczbę punktów jeszcze w pierwszej połowie. "Jastrzębie" znów wierzyły w skutecznym powrót, który zaczęto od wygrania pistoletówki. Aczkolwiek konsekwencji zabrakło na dłużej. Wisła dowiozła bezpieczne prowadzenie, w dużej mierze dzięki genialnej dyspozycji Michała "snatchiego" Rudzkiego. Snajper zanotował 30 trafień, czym dał srogą nauczkę młodszemu koledze z drużyny rywala, Rolandowi "ulitmate'owi" Tomkowiakowi.

Esportowiec pijany siadł do gry. Zwolnili go jeszcze w trakcie meczu

Ungentium 11:16 Forsaken (Inferno)

Przegrana AGO była uśmiechem od losu dla Ungentium. Ci w minionym tygodniu musieli oddać swój mecz z PACT-em walkowerem, przez co ich druga lokata w grupie stała się bardzo odsłonięta. W szóstej kolejce czekała ich przeprawa z Forsaken, którzy póki co zamykali całą szóstkę.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Cóż to był za chaotyczny mecz. Takich już kilka w trwających ESL Mistrzostwach Polski się trafiło, przez co co poniektórzy mogli sobie potem pluć w brodę. Forsaken zaczęli od mocnego wejścia, ale bardzo nieroztropnie oddali kilkurundowe prowadzenie. Pierwszą połowę zamknął imponujący clutch Patryka "Sidney'a" Koraba i różnica między oboma zespołami była minimalna. Początek drugiej części spotkania również wyglądał bardzo wyrównanie. Do czasu, a w zasadzie do 23 rundy. Wtedy to Forsaken wyforsowali się na prowadzenie. Etap meczu był już na tyle zaawansowany, że Ungentium pozostało jedynie oglądać plecy przeciwników. Tym samym faworytom koło nosa przeszły hipotetycznie łatwe trzy punkty, które powinny być formalnością.

Manchester City znowu puszcza oko do młodych. Współpracują z esportowym gigantem

MAD DOG'S PACT 16:8 Team ESCA Gaming (Nuke)

Na koniec dnia mecz z dolnej części tabeli, choć dzięki niefrasobliwości AGO i Ungentium zarówno ESCA jak i PACT mogli podskoczyć o kilka pozycji do góry. Dotychczasowo PACT zgarnął komplet tylko dzięki walkowerowi z Ungentium, ale ESCA sama od pierwszej serii gier od trzech kolejek nie powąchała punktów.

PACT podszedł do meczu stanowczo. Rywale nie znaleźli na ich defensywę żadnych haków. ESCA mocno się gubiła i nawet proste rundy przechodziły jej koło nosa. Brakowało też większego wkładu indywidualnego od poszczególnych graczy. PACT kończył połówkę z rezultatem 11:4, a po zamianie stron tylko kontynuował dzieło zniszczenia. Marazm ESCI przerwały ładne zagrania od Mateusza "Ex1st" Witmana i Artura "Lesa" Leszczyńskiego, ale poza nieoficjalnymi punktami za styl niewiele sobie z tego ich zespół uciułał. Próba powrotu ESCI stanęła na ośmiu rundach, po czym PACT bezwzględnie zakończył mecz.

Ogromna zmiana w Fortnite. Znika rzecz irytująca wiele osób

Tabela Grupy A