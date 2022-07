Esport w w League of Legends. Rozgrywek jest sporo

League of Legends ma za sobą dekadę rozwoju na scenie esportowej. Nie powinno zatem dziwić, że scena jest niezwykle rozbudowana, różnorodna i kreuje okazje do rywalizacji dla zawodników na najróżniejszych szczeblach umiejętności. W ilości lig można się nieco pogubić, przez co warto będzie je usystematyzować.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

League of Legends. Otwarte turnieje

MOBA spod ręki Riot Games posiada rozwiniętą scenę esportową. Ta podlega sporej profesjonalizacji, przez co jest prowadzona w formacie franczyzowym. Oznacza to, że otwarte turnieje nie są często spotykane - zamiast tego faworyzuje się rozgrywki ligowe.

Nie oznacza to, że turnieje nie są spotykane. Te mają jednak zazwyczaj charakter amatorski i niszowy.

League of Legends. Europejskie Ligi Regionalne

Najniższym szczeblem profesjonalnych rozgrywek dedykowanych Europie w modelu franczyzowym są europejskie ligi regionalne. Te dedykowane są poszczególnym regionom i odpowiadają pojedynczemu lub kilku krajom.

Wiodącymi rozgrywkami dla Polski jest Ultraliga. Pierwotnie rozgrywki były dedykowane wyłącznie polskim zawodnikom, jednak w ostatnich miesiącach doszło do fuzji z Baltic Masters, przez co liga stała się także domyślną między innymi dla Serbii czy Litwy.

Stawka wszystkich europejskich lig regionalnych jest taka sama. Oprócz walki o nagrody finansowe drużyny mierzą się przede wszystkim o awans na European Masters.

Gracz zwolniony w trakcie spotkania. Tego w esporcie jeszcze nie było

League of Legends. European Masters

European Masters to odbywający się dwa razy do roku - po wiosennym i letnim splicie. Udział biorą w nim najlepsze drużyny z poszczególnych europejskich lig regionalnych. Ilość awansujących drużyn z danego regionu jest zależna od ilości slotów, którymi dysponują. Najwięcej, bo aż cztery, posiadają ich Ultraliga oraz LFL, czyli liga francuska.

Turniej cieszy się ogromnym prestiżem, a każdy zawodnik z europejskich lig regionalnych pragnie na nim wystąpić. Pozwala on bowiem wykazać się na scenie międzynarodowej, co pozwala utalentowanym zawodnikom rywalizować o jeszcze lepsze oferty i kontrakty z zagranicy lub z wyższego szczebla rozgrywek.

League of Legends. Najlepsze ligi świata

Marzeniem każdego profesjonalnego zawodnika League of Legends jest otrzymać szanse na angaż w najlepszych ligach świata. W przypadku Europy jest to League of Legends European Championship, Stanów Zjednoczonych League Championship Series, zaś Korei Południowej - League of Legends Champions Korea.

Są to ligi rozgrywane w pełni w modelu franczyzowym, co oznacza, że nie można do nich awansować poprzez wygranie kwalifikacji. Nowa formacja może pojawić się wyłącznie za sprawą wykupu praw do występów od innego podmiotu. Ostatnim razem do wykupu w Europie doszło pod koniec minionego roku, gdy FC Schalke 04 Esports dokonała transakcji z Team BDS.

Wiodące ligi są najchętniej oglądane. Występowanie w nich jest równoznaczne z prestiżem i niemałym miesięcznym wynagrodzeniem. O statusie rozgrywek stanowią możliwości, jakie otwierają przed najlepszymi formacjami. Są nimi wyjazdy na Mid-Season Invitational oraz Mistrzostwa Świata.

Kolejna kontrowersja w TSM. Tym razem chodzi o byłego szkoleniowca

League of Legends. Mid-Season Invitational

Mid-Season Invitational to organizowany raz do roku turniej o charakterze globalnym. Biorą w nim udział najlepsze formacje spośród wszystkich wiodących lig. Jest to drugi najważniejszy turniej esportowym kalendarzu League of Legends ustępujący znaczeniu wyłącznie mistrzostwom świata.

Mid-Season Invitational odbywa się co roku w maju w przerwie, w przerwie pomiędzy wiosennymi i letnimi rozgrywkami. Udział w nich bierze dwanaście zespołów, które w drodze po tytuł zwycięzcy muszą przejść przez dwie fazy grupowe oraz drabinkę turniejową.

League of Legends. Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w League of Legends, lub też popularnie określane Worldsami to najbardziej prestiżowe rozgrywki. Odbywają się one co roku po zakończeniu zmagań w ramach letniego splitu we wszystkich wiodących rozgrywkach. Ich stawką jest, rzecz jasna, tytuł najlepszej drużyny globu oraz pula nagród, która podczas zeszłorocznej odsłony wyniosła ponad 2 mln 200 tys. dolarów

Wyjazd na mistrzostwa świata można wywalczyć poprzez letni split wiodących lig. Ilość biletów, którymi dysponuje region, jest zależna od postanowień Riot Games jako organizatora rozgrywek.

Worldsy to rozległy turniej, który trwa przeszło dwa miesiące. Jego najciekawszym aspektem jest brak oczywistego miejsca. Rozgrywki mają bowiem charakter objazdowy, odwiedzają wszystkie kontynenty, zaś każdy etap zmagań rozgrywany jest w innym mieście bądź kraju.

Wspaniałe statystyki Dembele w FIFA 22. Ta karta może zmienić wszystko