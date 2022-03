Kariery budowane od dziecka. Jaką drogę pokonują najmłodsi esportowcy?

Kariera profesjonalnego gracza CS:GO to lata włożone w pracę nad sobą i własnymi umiejętnościami. Liczą się nie tylko te manualne, ale również i mentalne. Dojrzałość, odpowiedzialność oraz panowanie nad nerwami to ważne aspekty w rozgrywce. Temu najlepiej jest zacząć doszlifowywać wszystko jak najwcześniej. Niektórzy profesjonalni zawodnicy są na to żywymi dowodami.

Najmłodsi profesjonaliści w CS:GO

Ostatnio twarzą młodego pokolenia w Counter Strike'u stał się 16-letni snajper G2 Esports, Ilja "m0NESY" Osipow. Rosjanin nie jest jednak wcale zupełnym świeżakiem na esportowej scenie. Społeczność zna go już od kilku lat - do pierwszego oficjalnego zespołu dołączył jeszcze w 2020 roku. Obecnie Osipowa uważa się za największy talent w CS:GO, z ogromnymi perspektywami na zostanie najlepszym graczem na świecie.

Bardzo szybki progres w swojej karierze zaliczył również Mathieu "ZywOo" Herbaut. Francuz, podobnie jak "m0NESY" wypromował się wśród starszych kolegów po fachu, szybko przyciągając ogromne zainteresowanie. Choć mógł wejść na najwyższy poziom esportowy już w wieku 16 lat, tak postanowił wstrzymać się z tym do skończenia szkoły. I tak w drugiej połowie 2018 roku dołączył do Vitality. Dwukrotnie zgarnął nagrodę dla najlepszego gracza roku. W minionym był gorszy tylko od Aleksandra "s1mpla" Kostyliewa.

David "frozen" Cernanský pierwsze duże kroki na esportowej scenie wykonał, mając 14 lat. Dla Słowaka rozpisano wyjątkowo świetlaną przyszłość - swego czasu był kompletnym ewenementem. Mimo wszystko chłopak musiał cierpliwie czekać na wykonywanie coraz to dalszych kroków. Ograniczył go wiek, gdyż wiele organizacji wymagało, aby zawodnik biorący udział w ich turniejach, miał przynajmniej 16 lat. Między innymi dlatego "frozen" wraz ze swoim eXtatus musieli porzucić eliminacje do IEM-a Katowice 2017, choć szło im w nich bardzo dobrze. Słowak w Counter Strike'u jest aktywny do dziś - ma obecnie 19 lat.

Problemy i ograniczenia młodych esportowców

Oczywiście tego typu ambitne ruchy w tak młodym wieku to niełatwy proces. Na drodze utalentowanych nastolatków stają różne przeszkody. W końcu nie każdy ich rówieśnik obiera podobną drogę.

Same ograniczenia, wynikające z określonych zasad, to małe piwo. Przede wszystkim kariera esportowca mocno koliduje z procesem edukacji. Wielogodzinne treningi czy wyjazdy na turnieje ograniczają możliwość normalnej nauki. Dlatego część młodzików decyduje się wpierw zdać szkołę średnią i dopiero po niej poświęcić wszystkie swoje siły na rozwój kariery. Inaczej wybrał Robin "ropz" Kool, który rzucił szkołę, by w zupełności skupić się na zawodzie. Obecnie jest jednym z najlepszych graczy na świecie, więc trudno jest krytykować go za konsekwencje decyzji.

I żeby nie było, bo to trzeba zaznaczyć - rozwijanie kariery esportowej w tak młodym wieku to wcale nie jest oczywista normalność. W dużej mierze zależy to od zaparcia i konsekwencji dziecka, które ma takowe ambicje. Jeśli rzeczywiście ma do danej gry talent i potrafi osiągać ponadprzeciętne wyniki, to warto o to dbać, lecz z pewnością nie od razu decydować się na drastyczne ruchy. Wszystko to elementy wyjątkowo złożonego procesu, a jego efekty przyjdą same z czasem.

Perspektywy esportowych talentów

W obecnych realiach młode dzieciaki mają ogromne możliwości, by rozwijać swoje gamingowo-esportowe pasje. Coraz więcej podmiotów i organizacji otwiera im nowe drogi. Powstają specjalne zespoły akademii, w których stawia się właśnie na nastoletnich graczy. Efekty takowych projektów są coraz bardziej klarowne na scenie CS:GO. W szkółce Natus Vincere zaczynał wspomniany "m0NESY", który grał tam chociażby z "B1Tem" - obecnie członkiem głównej drużyny NAVI. Stały progres czyni tercet Polaków z MOUZ NXT. Z samej akademii "Myszy" już dwóch graczy awansowało do starszego zespołu.

To bardzo dobrze, że inicjatyw tego typu jest coraz więcej. Wpływają one bardzo pozytywnie na rozwój esportu, ale też w zdrowych warunkach nadzorują postępy młodszych esportowców. Pracują oni ze specjalistami, mając również wsparcie psychologiczne. Mentalność też odgrywa ogromną rolę. Młodzianów trzeba uczyć pokory - niejeden talent zdołał już wypalić się, zanim na dobre pokazał swoje prawdziwe umiejętności.

Praca, pokora, skromność - te czynniki powinny przyświecać nastolatkom z esportowymi ambicjami. To prężnie rozwijająca się branża i rzeczywiście mogą w niej upatrywać swojej przyszłości. Ważne jest jednak, aby nie odlatywać. Przyda się praca z psychologiem i nadzór rodzicielski. Jak sam "m0NESY" powiedział, jego rodzice w początkowych latach nie byli w zupełności zadowoleni z nadmiaru czasu, jaki ich syn poświęcał na granie:

Teraz, kiedy jestem profesjonalistą, moi rodzice nie robią mi problemów. Kiedy zaczynałem było inaczej. Mówili, że gram za dużo, powinienem wyjść. Nie przyjmowali tego za dobrze.

Nikt nie urodził się esportowcem, a samo "dobre klikanie w myszkę" to za mało, by osiągnąć sukces. Rzeczywiście, najlepiej zacząć swoją drogę w młodym wieku, ale wymaga to nawet jeszcze większej pracy, rygoru i samodyscypliny. Wyniki przyjdą z czasem dzięki zdrowemu balansowi.

