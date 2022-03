Kolejna kontrowersja w TSM. Tym razem chodzi o byłego szkoleniowca

Północnoamerykańska organizacja TSM nie ma w ostatnich miesiącach lekko. W jej szeregach dochodzi do wielu kontrowersji, które na nieszczęście podmiotu, ujrzały światło dzienne. Uwikłani w nie są byli pracownicy, zawodnicy czy sam właściciel. W ostatnim czasie bohaterem skandalu stał się były szkoleniowiec drużyny.

Natychmiastowe rozwiązanie kontraktu

W minioną sobotę na mediach społecznościowych północnoamerykańskiej organizacji TSM opublikowano krótkie oświadczenie. Dotyczyło one Petera Zhanga, byłego szkoleniowca i szefa ds. rozwoju graczy. Jak się okazało, jego współpraca z drużyną została zakończona ze skutkiem natychmiastowym.

TSM stroniło od podania szczegółów. Ujawniono jedynie, że dopuścił się czynów, które stanowiły konflikt interesów oraz nieetycznych zachowań. Decyzja o zerwaniu kontraktu została poprzedzona wstępnym śledztwem, a te ma być kontynuowane w przyszłości, aby ustalić dokładne szczegóły sytuacji.

Sam Zhang nie zdecydował się na wydanie publicznego oświadczenia. W sieci można znaleźć jednak zrzut ekranu z aplikacji Discord, gdzie ten przyznaje się do popełnienia przewinień, których żałuje. Brak jednak potwierdzenia, co do jego autentyczności.

Chodziło o pieniądze?

Nowe światło na sprawę rzucił artykuł opublikowany na łamach zagranicznego portalu Dexerto. Redakcja miała ustalić, że Peter Zhang miał dopuścić się wykroczeń na tle finansowym. Mając wpływ na ostateczny wizerunek wyjściowej piątki League of Legends zespołu, rzekomo miał pomagać zdobyć pracę zawodnikom z Chin i Tajwanu w zamian za pewien procent z ich wynagrodzenia.

Póki co do zarzutu nie odniósł się zarówno główny zainteresowany, jak i sama organizacja. Na krótki komentarz zdobył się gracz Shenyi, 19-letni zawodnik wsparcia, który dołączył do TSM przed kilkoma miesiącami. Ten zanegował jakoby Zhang chciał od niego jakiekolwiek pieniądze. Nie wiadomo jednak czy wpis należy traktować jako oficjalne oświadczenie czy sytuacyjny żart.

Sprawa Petera Zhanga z pewnością ma charakter rozwojowy. Jeśli doszło do znaczącego naruszeń zasad współpracy, niewykluczone, że w sprawę włączy się także Riot Games. Póki pozostaje uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych informacji lub przynajmniej tych, pochodzących z zaufanych źródeł.

