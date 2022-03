ESL Mistrzostwa Polski. Wyrównana rywalizacja w grupie B

Trzy mecze w Grupie B w tym najważniejszy między Game Agents, a Illuminar Gaming, bo na szczycie stawki - taki repertuar przygotowano na zakończenie piątej kolejki ESL Mistrzostw Polski. Wciąż utrzymywały się bardzo nieznaczne dysproporcje punktowe, wobec czego każde oczko było na wagę złota. Wszyscy chcieli doliczyć sobie po komplecie.

HONORIS 16:3 Impression

HONORIS to wciąż jedna z najbardziej liczących się marek na scenie polskiego Counter Strike'a. Mimo to ich dotychczasowe wyniki w wiosennych ESL Mistrzostwach Polski 2022 prezentowały się blado. Ekipa weteranów utknęła z tyłu Grupy B z ledwie jednym zwycięstwem na koncie. Impression też zresztą grało w kratkę, przeplatając wygrane z porażkami.

Choć więc dyspozycja obu drużyn w pewien sposób się ze sobą pokrywała, tak przebieg ich spotkania na Inferno to zupełnie inna bajka. HONORIS postawiło twarde warunki. Impression w zasadzie tylko oglądało, jak przeciwnik gra. A ten robił to bardzo dobrze. Prowadzona przez Kacpra "reiko" Cegiełko drużyna, szybko osiągnęła pułap dwucyfrowych punktów. Finalnie ich rywali było stać na trzy rundy. Po raz pierwszy w tym sezonie HONORIS pokazało prawdziwy pazur. Jeszcze jest czas na odbicie w górę, a z taką formą jest to z pewnością możliwe.

Illuminar Gaming 16:10 Game Agents

Młodzi z Game Agents ponownie musieli zawalczyć o utrzymanie w fotelu lidera. Zakusy pod to robiło już Illuminar Gaming. Oba zespoły mocno ustabilizowały swój poziom, grając z kolejki na kolejkę coraz lepiej. Zapowiadało się więc arcyciekawe starcie na szczycie Grupy B, a jego stawką prowadzenie w całej szóstce.

Ponownie wybór mapy padł na Inferno. Illuminar zaczęło je genialnie. Ich defensywa była praktycznie nie do sforsowania. W pewnym momencie gra wyglądała jak istne gnębienie przeciwnika. Game Agents grali bardzo nierówno; długo swojego wkładu nie potrafił dać snajper Alan "flayy" Krupa. Młodzi reprezentanci węgierskiej organizacji nieco rozbudzili się w drugiej połowie. Dystans do przeciwnika malał i coraz bardziej w oczy Illuminar zaglądało widmo dogrywki. Mimo to zaliczka była ostatecznie nie do oddania. Game Agents zatrzymało się na dziesięciu wygranych rundach. Walczyli do końca, lecz ulegli i to Illuminar zostało nowym liderem Grupy B.

Anonymo 16:11 ThunderFlash

Na koniec dnia aspirującemu do miana najlepszego zespołu w kraju zespołowi, przyszło się zmierzyć z kompletnym debiutantem. W oczach wszystkich Anonymo po prostu musiało zgarnąć łatwe punkty. ThunderFlash to w końcu uczestnik "na doczepkę", a ich debiut z Impression wypadł słabiutko.

Nowicjusze wyciągnęli jednak wnioski. Początek Ancienta należał właśnie do ThunderFlash, które to ugodziło Anonymo błyskawicznym forcem po przegranej pistoletówce. Faworyci przebudzili się na finiszu pierwszej połowy, dzięki czemu wyszli na drobne prowadzenie. Po zamianie stron były zażarte momenty, lecz finalnie to Anonymo zapewniło sobie zwycięstwo, ponownie skupiając się w kluczowym dla starcia momencie. To na ich konto powędrował komplet, ale trzeba oddać ThunderFlash, że poczynili progres od ostatniego meczu i mają perspektywy, by namieszać w ESL Mistrzostwach Polski.

Tabela Grupy B