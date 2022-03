Niesamowite osiągnięcie niepełnosprawnego gracza. To robi wrażenie

Niektóre gry i zawarte w nich osiągnięcia potrafią zaskoczyć najbardziej oddanych graczy, nie mówiąc już o osobach z niepełnosprawnością, które nie dysponują tak dobrą motoryką. Dla Rocky’ego Stountenburgha wyzwania stanowią wyłącznie motywację do ich osiągnięcia, co udowodnił w grze Apex Legends.

Cel: osiągnąć wysoką rangę

Rocky Stoutenburgh jest szerzej znany pod pseudonimem RockyNoHands. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem streamów na Twitchu, gdzie wspierany jest przez organizację esportową Luminosity. Gracz postawił przed sobą niemałe wyzwanie - osiągnięcie rangi Diamond w Apex Legends.

Diamentowa ranga jest trzecią najlepszą możliwą do osiągnięcia i nawet dla zdrowych osób osiągnięcie jej stanowi niemałe wyzwanie. RockyNoHands jest osobą z niepełnosprawnością, a do grania wykorzystuje swoje usta. To właśnie nimi kieruje swoją postacią, wydając jej wszystkie polecenia.

Wyzwanie zrealizowane

RockyNoHands dopiął swego i 17 marca wbił Diamond. Streamer nie zamierza się jednak poddawać, lecz kontynuować grę w walce o wyższe rangi - Master oraz Predator. Stoutenburgh jest zdeterminowany w pogoni za realizacją własnych celów, co idealnie obrazują dwa rekordy świata, które zdobył: najwięcej wygranych w Fortnite oraz najwięcej eliminacji w Fortnite z wykorzystaniem joysticka sterowanego ustami.

Rocky nie jest jedynym niepełnosprawnym streamerem, który przełamuje swoje bariery jednocześnie streamując na Twitchu. W ostatnich tygodniach zrobiło się głośno o HanDcapableSeanie. Ten skupia się na przechodzeniu niezwykle wymagających gier, a ostatnio za cel obrał sobie najnowszą produkcję FromSoftware, Elden Ring.

