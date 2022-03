Niedługo kolejny Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych. Dużo przydatnej wiedzy

Organizator Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych. Stowarzyszenie posługujące się również nazwą w języku angielskim: Esports Association, w skrócie ESA - jest ogólnopolską organizacją non-profit z siedzibą w Katowicach powstałą w 2016 roku. Jednym z najważniejszych celów naszego Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie sektorów kreatywnych, bazująca na sporcie elektronicznym i gamingu. Jednocześnie dążymy do profesjonalizacji branży poprzez sieciowanie podmiotów z różnych sektorów - również w skali międzynarodowej.

Dlaczego konferencja o esporcie?

Istotą OKSE jest wiązanie procesów rozwojowych w biznesie z sektorem edukacyjnym i administracją, co pozwala na możliwie szybkie, a w niektórych aspektach nawet wyprzedzające, reagowanie na dynamiczne zmiany na rynku pracy. Przez prelekcje i panele tematyczne chcemy zwiększać zainteresowanie młodych ludzi wiedzą z obszaru branż sektorów kreatywnych, co w konsekwencji ma zwiększać liczbę przyszłych specjalistów w krajowym systemie gospodarczym.

Cykliczność projektu

OKSE to projekt cykliczny, realizowany nieprzerwanie od 2017 roku - co oznacza, iż jest to najdłużej organizowany kongres o tematyce esportowej w Polsce. Rozwój wymaga dialogu i wymiany poglądów, dlatego OKSE kierowane jest do 3 sektorów: edukacji i nauki, biznesu oraz administracji publicznej.

Z tematyką chcemy docierać przede wszystkich do osób młodych - wchodzących na rynek pracy oraz specjalistów chcących się przebranżowić lub zwyczajnie partycypować w rozwoju esportu oraz branż pokrewnych. Uważamy że gry wideo to pasja, która może być narzędziem do rozwoju kompetencji zawodowych i motorem napędowym krajowego rynku pracy.

Od 2017 roku:

odwiedziło nas ponad 2200 gości, z 4 kontynentów; transmisje online zobaczyło łącznie 110000 unikatowych użytkowników;

ponad 70 publikacji w mediach ogólnopolskich i branżowych; prelekcje, panele dyskusyjne oraz warsztaty prowadziło ponad 120 prelegentów z całego świata;

kluczowe partnerstwa i przedstawiciele: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Katowice, Muzeum Śląskie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, V4-Esports, International Esports Federation, WADA, AZS ZG

6. OKSE– 8 kwietnia 2022

Po dwuletniej przerwie od imprez stacjonarnych ze względu na sytuację pandemiczną, w kwietniu tego roku OKSE wraca jako impreza otwarta dla gości! Kongres zorganizujemy w efektownej przestrzeni kinoteatru „RIALTO", w samym sercu Katowic. Prelegenci, zaproszeni goście specjalni oraz widownia, będą obsługiwani zgodnie z reżimem sanitarnym. Nie zamykamy się tylko na gości stacjonarnie, podobnie jak w poprzednich 2 edycjach impreza będzie transmitowana online, na platformie twitch.tv.

W tym roku OKSE będzie podzielony na dwie grupy docelowe. W godzinach porannych zakres tematyczny będzie dedykowany młodzież szkolnej, akademickiej oraz osobom wchodzącym na rynek pracy. W godzinach popołudniowych skupimy się na obszarze biznesu i administracji, dla przedstawicieli branży gamingowej (gamedev, esport) z kraju oraz Państw europejskich.

W tym roku tematem „numer 1" będzie kondycja branży w okresie poCOVIDowym oraz możliwości rozwojowe związane z nowymi perspektywami finansowymi przypadającymi na lata 2021-2027. Przedstawimy najciekawsze krajowe i zagraniczne przykłady realizacji projektów z pogranicza administracji publicznej i rynku prywatnego w gamingu. Zastanowimy się jak gaming może wykorzystać w B+R oraz sporcie (w kontekście rozwoju w wirtualnym świecie i promocji).

Rozpiska i harmonogram

OKSE EDUKACJA - SESJA PORANNA(9:00-13:00)

09:00 - Oficjalne otwarcie OKSE (Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent IESF);

09:10 - Polska historia informatyki i gier komputerowych (Muzeum Historii Komputerów i Informatyki);

09:35 - B+R w procesie treningowym zawodnika (Esports Lab, uczestnicy badań);

10:10 - Kondycja polskiej sceny League of Legends (Riot Games, Polsat Games, fani gry);

10:40 - Od zawodu gracza do przedsiębiorcy w esporcie (Wisła Kraków, Grzegorz "SZPERO" Dziamałek);

11:05 - czas dla partnera OKSE

11:30 - Stypendium za „granie w gry" (Akademicki Związek Sportowy, UM Sosnowiec, Tomasz "phr" Wójcik, Polska Fundacja Narodowa);

12:10 - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

12:30 - Wizerunek gracza w sieci - wymagania i zagrożenia (agencja Knacks, agencja Pro.Players, ESCA Gaming) *od godziny 13:00 warsztaty branżowe online - platforma clickmeeting, zakres: digital marketing, psychologia w esporcie, nowe media i multimedia

OKSE BIZNES I ADMINISTRACJA - SESJA POPOŁUDNIOWA (13:30-18:00)

13:30 - Przywitanie gości sesji popołudniowej OKSE;

13:35 - Wsparcie administracji publicznej dla branży gier komputerowych (Województwo Śląskie, Śląskie firmy gamedev, esport);

14:00 - Odpowiedzialna gra (STS Polska)

14:30 - Czy esportowa branża eventowa podniesie się po pandemii? (ESL Polska, Poznań Game Arena);

15:10 - czas dla partnera OKSE

15:35 - Digitalizacja dyscyplin sportowych (Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Polski Związek Żeglarstwa, Polski Związek Kolarstwa);

16:10 - Warto współpracować - case study marki X-KOM i AGO Esports;

16:45 - Reprezentacje narodowe w esporcie (International Esports Federation, V4, University Esports Masters)

17:30 - xxx (Polska Liga Esportowa)

PROWADZĄCY: MICHAŁ WASIK, PAWEŁ KSIĄŻEK, MICHAŁ KUDLIŃSKI

Goście specjalni i prelegenci

OKSE to coroczne miejsce spotkań przedstawicieli branży sportów elektronicznych z Polski i partnerów zagranicznych. Kongres wyróżnia się połączeniem merytoryki oraz sieciowania branżowego. Do roli prelegentów, gości specjalnych oraz słuchaczy zaprosimy w tym roku przedstawicieli: