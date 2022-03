Esportowcy też mogą być kontuzjowani. Które części ciała są najbardziej narażone?

Popularność esportu rośnie. Choć przybywa również sympatyków dyscypliny, tak wciąż duże grono stanowią krytycznie nastawieni odbiorcy do dziedziny. I nad pewnymi kwestiami nie ma co dywagować - długi czas spędzony przed komputerem na graniu może szkodliwie wpłynąć na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Najnowsze doniesienia wskazują, iż u esportowców dość szybko potrafią ukazać się negatywne konsekwencje ich zawodu. To cena za pasję, jaką muszą ponieść.

Urazy fizyczne w esporcie? To jak najbardziej możliwe

Kontuzje w zwykłych sportach to ich nieodłączny element. Organizm ma swoje limity, a uszczerbek na zdrowiu może przecież również spowodować i starcie z rywalem. W esporcie jednak przecież jako takiej aktywności sportowej nie ma na tyle wiele, by borykać się z poważnymi urazami. Chociaż, czy aby na pewno?

Jak podaje Washington Post, pierwsze symptomy nadmiernego obciążenia mogą pojawić się wyjątkowo szybko. W przypadku esportowców tyczą się one przede wszystkim dłoni, nadgarstków, szyi, pleców i ramion. Wynikają one z długiego spędzania czasu w pozycji siedzącej oraz ciągłego wykonywania aktywności angażujących ręce.

Jeden z czołowych graczy Call of Duty, Thomas "ZooMaa" Paparatto, zakończył swoją karierę w wieku 25 lat. Przyczyną były rozległe kłopoty z kciukiem. To nie pojedynczy przypadek, bo takowych trafiło się więcej:

Przez pewien czas nie miałem czucia w zakresie ruchu kciuka. Zmagałem się z tym przez drugą część mojej profesjonalnej kariery. Zawsze odczuwałem zmęczenie po długich sesjach grania.

Takie urazy rzecz jasna nie pojawiają się z dnia na dzień. To mankamenty wieloletniej pracy, jaką każdy esportowiec jest zmuszony włożyć, by sięgnąć szczytu. Właśnie przez to gracze, którzy zaczynają swoje kariery jeszcze w wieku nastoletnim, mogą odczuwać na swoim ciele zmiany dość szybko.

Jak zapobiegać takim urazom?

Oczywiście takowe kontuzje nie przytrafiają się każdemu. Dodatkowo można im zapobiegawczo przeciwdziałać. Organizacje coraz częściej starają się dbać pod tym kątem o swoich graczy, zatrudniając specjalistów od właściwego przygotowania zawodników, a nawet i załatwiając specjalne usługi masażystów.

Ważnym czynnikiem są także czynności dogrzewające poszczególne mięśnie i partie ciała. Dla niektórych być może brzmi to jak żart, ale takie są fakty - dobrze jest wcześniej nieco przystosować organizm do nadchodzących aktywności.

Poważniejsze urazy potrafią trwale wyeliminować gracza z dalszej kariery ze względu na swoją dotkliwość. Nie zawsze łatwo jest wrócić do pierwotnej dyspozycji. Coraz częściej esportowcy przyznają, iż obawiają się takiego obrotu spraw i przedwczesnego musu zejścia ze sceny.

Nie zapominać o psychice

Zdrowie fizyczne to jedno, ale psychika to kompletnie inne pole, na którym również profesjonalny gracz może być narażony. Towarzyszą mu bowiem ciągły stres i presja oczekiwań. Łatwo zatracić się, chcąc cały czas podążać za coraz to lepszymi osiągami. Zdrowy balans plus równowaga to podstawa.

Dlatego rośnie znaczenie roli psychologa zarówno w esporcie jak i sporcie. Przepracowane godziny z zawodnikami z pewnością nie idą na marne, gdyż pomagają im ustabilizować swoje zachowanie w życiu prywatnym i zawodowym. W trakcie rozgrywki gracz musi pozostać skupiony, nie dawać się ponosić emocjom.

Dobrze jest w tej kwestii szukać różnego rodzaju odskoczni od samego grania. Zdaniem Lindsey Migliore, pracującej w Evil Geniuses, to ważne, aby znaleźć odpowiedni balans. Przerwy między sesjami to istotny element, kluczową rolę odgrywa sen. Coraz więcej graczy wolny czas przeznacza na aktywności sportowe, bo kondycja fizyczna też potrafi zmieniać ich ogólne nastawienie.

Podsumowując - esport może ze sobą nieść negatywne skutki, obejmujące nawet uszczerbek na zdrowiu fizycznym. Wszystkiego da się jednak uniknąć, ale należy mieć przy tym sporą dozę wstrzemięźliwości. Marzenia o wielkiej karierze i sukcesach to jedno, lecz wszystko ma swoje granice. Lepiej po prostu ich nie przekraczać i znać swoje limity.

