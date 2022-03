League of Legends. Co się zmieniło w ostatniej aktualizacji? Ogromne zmiany w strzelcach

Riot Games, firma odpowiedzialna za wydanie i stały rozwój League of Legends nie zwalnia tempa w dostosowywaniu swojego tytułu do potrzeb graczy. W tym celu wydawane są regularne aktualizacje, zaś ostatnia, która trafiła na serwery była oznaczona kodem numerycznym 12.5b.

League of Legends aktualizacja 12.5b. Jakie wprowadziła zmiany?

Aktualizacja 12.5b do League of Legends dotyczyła niemal w całości wyłącznie dolnej alei. Modyfikacji uległo dziewięć postaci, a aż siedem z nich to strzelcowie. Dodatkowo zmieniono jeden przedmiot budowany na postacie wspierające, Locket of the Iron Solari.

League of Legends aktualizacja 12.5b. Kiedy trafiła na serwery?

Aktualizacja 12.5b do League of Legends została wprowadzona na serwery w pierwszej połowie lutego. Pomimo teoretycznie pomniejszego znaczenia, wprowadziła ogromne zmiany w kontekście gry na dolnej alejce.

League of Legends aktualizacja 12.5b. Jakie są zmiany?

Aphelios:

Podstawowy pancerz pomniejszony z 28 do 26,

Bazowe punkty zdrowia pomniejszone z 530 do 510.

Ashe:

Volley - W: Koszt many na poszczególnych poziomach 75/70/65/60/55 ze stałego 70,

Enchanted Crystal Arrow - R: Czas odnowienia 80/70/60 z 100/80/60.

Draven:

Bazowe punkty ataku zwiększone z 60 do 62.

Jinx:

Switcheroo! - Q: Koszt many za pojedynczy atak zwiększony do stałych 20 z 16/17/18/19/20,

Switcheroo! - Q: Zasięg ataku 80/110/140/170/200 z 100/125/150/175/200.

Lucian:

Zwiększony wzrost punktów ataku z 2.3/poziom do 2.9/poziom.

Lightslinger - umiejętność pasywna: bonus magicznych obrażeń zwiększony zwiększony do 14 +20% punktów ataku z 14 +10% punktów ataku

Master Yi:

Bazowe punkty zdrowia 599 z 550,

Wuju Style - E: Cofnięto zmiany z aktualizacji 12.5,

Highlander - R: Cofnięto zmiany z aktualizacji 12.5.

Ryze:

Arcane Mastery - umiejętność pasywna: Powiększenie many zwiększone z 5% na 100 punktów umiejętności do 10% na 100 punktów umiejętności,

Overload - Q: Obrażenia z 75/100/125/150/175 (+40% punktów umiejętności, +3% bonusowej many) zmienione na 70/90/110/130/150 (+45% punktów umiejętności, +3% bonusowej many).

Varus:

Blighted Quiver - W: Bonus pasywnych obrażeń magicznych zwiększony z 7/9/11/13/15 (+30% AP) do 7/10.5/14/17,5/21 (+30% obrazeń magicznych),

Chain of Corruption - R: Obrażenia magiczne zwiększone z 150/200/250 do 150/250/350.

Zeri:

Obrażenia bazowe zmniejszone z 58 do 53,

Wzrost punktów zdrowia co poziom zwiększony z 85 do 90,

Wzrost pancerza co poziom zmniejszony z 3.5 do 3,

Obrażenia ataku opierające się na maksymalnym zdrowiu celu zmienione z zakresu 3-15% do 1-10%,

Burst Fire - Q: Obrażenia fizyczne zwiększone z 9/13/17/21/25 (+110% punktów ataku) do 10/15/20/25/30 (+110% punktów ataku).

Spark Surge - E: Czas odnowienia wynosi 23 na wszystkich poziomach z 23/22/21/20/19,

Spark Surge - E: Obrażenia przeszycia zmniejszone z 80/85/90/95/100% do 60/70/80/90/100%

Lighting Crash - R: Zwiększona ilość stacków otrzymana za każdego trafionego przeciwnika przez wstępny wybuch do 4 z 3,

Lighting Crash - R: Bonus do prędkości poruszania się zmniejszony do 1,5% z 2%.

Locket of the Iron Solari:

Bonus pancerza i odporności na magię zmniejszony z 5 do 3,

Tarcza zmniejszona z 230-385 do 200-365.

