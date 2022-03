ESL Mistrzostwa Polski. Niespodziewany walkower. Wisła Kraków z ogromną przewagą

Zamiast klasycznych trzech meczy odbyły się tylko dwa. Ungentium nie zdołało stawić się na spotkanie z MAD DOG'S PACT ze względu na kolidujący terminarz innego turnieju. Z tego względu na rzecz ich rywali wpadł walkower i trzy punkty bez potu - co ciekawe pierwszy komplet PACT-u w tym sezonie. Pozostałe spotkania przebiegły zgodnie z planem.

5. kolejka ESL Mistrzostw Polski (poniedziałek)

x-kom AGO 16:9 Team ESCA Gaming

Sytuacja AGO robiła się coraz mniej kolorowa. Zespół typowany do miana jednego z faworytów utknął w dolnej części tabeli Grupy A. W starciu ze znacznie niżej notowaną ESCĄ jedynym rezultatem wchodzącym w grę było zwycięstwo i to w regulaminowym czasie. Inny rezultat niż prosty komplet zinterpretowano by jako mocne rozczarowanie.

Początki Dusta2 nie zwiastowały wcale tak prostej przeprawy dla "Jastrzębi". ESCA zagarnęła pierwsze punkty grając po ofensywie, przez co AGO od początku musiało gonić za wynikiem. Do końca połówki stratę udało im się zminimalizować do jednego oczka. Druga część spotkania to już zupełnie inna bajka. ESCA nie miała wiele do powiedzenia po tym, jak AGO wygrało rundę pistoletową. Szala inicjatywy błyskawicznie się przeważyła i faworyci ostatecznie z dość dużym spokojem dowieźli zwycięstwo do końca. ESCA miała swój moment, ale zabrakło jej konsekwencji.

Wisła All in! Games Kraków 16:7 Forsaken

Na własnym podwórku Wisła nie ma sobie równych. Kłopoty pojawiają się przy meczach z zagranicznymi rywalami. Trudno powiedzieć, czy skłania to potem Wiślaków do wyżywania się na innych polskich zespołach, ale na razie tak to trochę wygląda. Niemal bezbłędna dyspozycja w ESL Mistrzostwach Polski, a na scenie międzynarodowej sukcesów brak.

W dzisiejszym meczu znowu "Biała Gwiazda" rozdawała karty. Ich ogranie Mirage'a jest po prostu znakomite. Forsaken stać było na pojedyncze punkty. Po każdym przychodziła stanowcza odpowiedź ze strony Wisły, która nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Lider Grupy A grał podręcznikowo, dając mniej doświadczonym rywalom stanowczą lekcję. W pomeczowym wywiadzie Michał "snatchie" Rudzki wprost przyznał, że drużyna cały czas pracuje nad eliminowaniem wszelkiego rodzaju błędów, które przyczyniają się do powtarzalnych porażek z drużynami spoza Polski. Inaczej wszystkie wysiłki Wiślaków będą iść na marne.

Tabela Grupy A ESL Mistrzostw Polski

Wisła All in! Games Kraków ~ 14 pkt. Ungentium ~ 9 pkt. x-kom AGO ~ 7 pkt. MAD DOG'S PACT ~ 6 pkt. Team ESCA Gaming ~ 5 pkt. Forsaken ~ 4 pkt.

