"Praktycznie każdy w esporcie boryka się z depresją". Szokujące słowa graczy

Depresja to choroba cywilizacyjna naszych czasów. Mówi się o niej coraz więcej nie bez powodu. To żadne wyolbrzymianie problemu. Mierzą się z nią miliony ludzi. Pozory potrafią mylić - często to ludzie, którzy wyglądają na szczęśliwych i spełnionych, w rzeczywistości walczą w środku z ogromnymi problemami, kompleksami, które ich przytłaczają. Temat ten jest zresztą bardzo aktualny również w esporcie. Profesjonalne granie w gry to nie jakaś tam sobie sielanka, lecz sumienna praca połączona z ogromem wyrzeczeń. Z tymi idzie za to w parze wszechobecny stres.

Problemy mentalne polskiego gracza

Temat problemów mentalnych został poruszone przez jednego z czołowych, polskich esportowców w miniony weekend. Aleksander "zeek" Zygmunt, gracz Acend w Valorancie, otwarcie przyznał o swoich kłopotach z psychiką, które trwały od dłuższego czasu. Ostatnie wyniki zespołu przelały czarę goryczy i Polak postanowił podzielić się ze społecznością swoim wyznaniem.

Zygmunt zaznaczył, że powinien był to zrobić dużo wcześniej. Z tego względu nie wystąpił w ostatnim meczu Acend. Być może postanowi wziąć dłuższą przerwę, choć o tym jeszcze nic konkretniejszego nie wiadomo. Internauci i fani okazali mu ogromne wsparcie, rozumiejąc jego decyzję. Zgodny przekaz jest prosty i dosadny - nie ma nic ważniejszego od własnego zdrowia i komfortu, pod czym chyba każdy może się bez wahania podpisać. Organizacja także przychylnie rozpatrzyła decyzję swojego podopiecznego:

Zdrowie psychiczne jest bardzo ważnym problemem i mamy nadzieję, że każdy kto potrzebuje pomocy ją znajdzie. Bądźmy silni razem.

"zeek" nie tak dawno został pierwszym w historii mistrzem świata w Valorancie. Razem z Acend napisali historię, wygrywając VALORANT Champions 2021, organizowane w Berlinie. Wydawałoby się więc, że wszystko układa się dla 20-letniego Polaka znakomicie. No właśnie - wydawałoby. Tego co dzieje się z ludzką psychiką nie da się zauważyć na pierwszy rzut oka. Nie można niczego z góry zakładać, ani bagatelizować problemów czy sygnałów. Temu decyzja "zeeka" zasługuje na aprobatę i pochwałę. Warto też z tej racji ponownie dać temat depresji na świecznik - tego akurat nigdy nie za wiele.

Nie bójmy rozmawiać się o depresji

W esporcie podobnych przypadków jest niestety coraz więcej. Ich przyczyn nie da się generalizować, lecz sama profesja nie należy wcale do tak sielankowych, jak może się wydawać przeciętnemu obserwatorowi. Esport to wiele godzin spędzonych każdego dnia na treningach. W trakcie sezonu dochodzą do tego częste wyjazdy po całym świecie. Oznacza to długie rozłąki z rodziną i bliskimi. Nie wspominając już o samych oczekiwaniach ze strony widzów. Niejeden gracz wrzucał do sieci wpisy, jakie otrzymywał po przegranym meczu. Obrzydliwe, prymitywne obrażanie i puste groźby nie spływają po człowieku jak po kaczce. Każdy ma swoje granice, nawet jeśli pozornie wydaje się wyjątkowo odpornym na takie zagrywki.

Inny polski gracz, Mateusz "mantuu" Wilczewski, również wypowiedział się kilka miesięcy temu w kwestii obciążenia psychicznego, jakie spotyka esportowców. Zawodnik OG Esports napisał:

Praktycznie każdy, kogo spotkałem w esporcie, borykał się, bądź nadal boryka z kłopotami dotyczącymi zdrowia psychicznego. To się tyczy również mnie. Depresja to największy z nich. Wiem, że zawsze będzie wielu trolli, piszących w social-mediach obraźliwe treści do innych. Po prostu pamiętajmy, że po drugiej stronie ekranu też siedzi człowiek.

Na długą przerwę od gry zdecydował się także Duńczyk Nikolai "device" Reedtz, uważany powszechnie za jednego z najlepszych graczy CS:GO w historii. W grudniu zawodnik Ninjas in Pyjamas otworzył się przed społecznością, wyjawiając co spotkało go w ostatnich miesiącach. Poza samą karierą, która nie toczyła się po jego myśli, doszły również komplikacje w życiu prywatnym. Reedtz rozstał się z wieloletnią partnerką. Jako że oboje są osobami medialnymi, nie uszło to uwadze otoczenia. Do tego dochodziła ogromna presja ze strony fanów. "device" musiał wcisnąć przycisk pauzy.

Od trzech miesięcy Duńczyk jest mocno wycofany z życia publicznego. W styczniu przyznał, że mocno nad sobą pracuje i ma nadzieję na powrót w jak najbliższym czasie. Jego pracodawca wyraził pełne wsparcie i zrozumienie, za co sam Reedtz też mocno podziękował.

Depresja w esporcie - co można z nią zrobić?

Od kilku lat coraz mocniej pracuje się nad psychiką i mentalnością. Większość zespołów korzysta ze wsparcia specjalnych psychologów. To często przynosi efekty, lecz to tylko jeden z elementów wielosegmentowej płaszczyzny.

Natężenie terminarza też nie pomaga. By wyciskać maksimum swoich możliwości gracze zjeżdżają się dodatkowo na obozy przygotowawcze, często opuszczając nie tylko granice swoich krajów, ale nawet kontynentów. Obecnie dużo esportowych scen skupia się w Europie, do czego gracze amerykańscy czy azjatyccy muszą się dostosować.

Z racji poruszonego tematu, przypominamy również numer na telefon zaufania:

116 111 - telefon dla dzieci i młodzieży

116 123 - telefon dla dorosłych

Zgłoszenia na podanych liniach są już liczone w milionach. Nie bójmy się rozmawiać o swoich problemach. Każdy ma swoje limity i granice. Nie warto sprawdzać ich na swojej psychice.

