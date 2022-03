Ultraliga doceniona przez Riot Games. Na prestiżowy turniej pojedzie więcej zespołów

European Masters to turniej zrzeszający najlepsze drużyny spośród wszystkich lig regionalnych. Ilość drużyn, które mogą wystąpić z danego regionu jest regulowana odgórnie przez Riot Games. Dowiedzieliśmy się, że rodzima Ultraliga uzyskała dodatkowy slot.

Nie trzy, a cztery drużyny

W czwartek, 10 marca, na stronie Lolesports ukazał się artykuł zapowiadający rychły powrót rozgrywek European Masters. Turnieju, który konkluduje cały sezon zmagań w ramach wszystkich europejskich lig regionalnych i pozwala na wyłonienie najlepszej formacji Starego Kontynentu poza LEC.

Zainteresowanie polskiej społeczności przykuł sposób rozdzielenia ilości miejsc na European Masters, które mogą przyznać poszczególne ligi. Jak się okazuje, z rodzimej Ultraligi na jeden z najważniejszych turniejów League of Legends w Europie pojadą aż cztery formacje. To zmiana o jedną więcej względem poprzedniej edycji zawodów.

European Masters ma trwać ponad miesiąc, a dokładny harmonogram rozgrywek prezentuje się następująco:

Faza play-in: 4-7 kwietnia,

Faza grupowa: 14-17 kwietnia, 21-24 kwietnia,

Ćwierćfinały: 28 kwietnia - 1 maja,

Półfinały: 3-4 kwietnia,

Wielki finał: 7 maja.

Kto będzie reprezentować Ultraligę

Ultraliga, rozgrywki regionalne dedykowane między innymi Polsce, wkrótce przejdzie do fazy play-off. W ramach ostatniej, 9. kolejki poznaliśmy wszystkie drużyny, które kontynuują rywalizację w ramach drabinki turniejowej. Są to AGO Rogue, Iron Wolves, Team ESCA Gaming, Forsaken, Komil&Friends oraz Zero Tenacity.

Pierwsze spotkanie w ramach play-offów zaplanowano na 15 marca. Wówczas na Summoner’s Rift zmierzą się ze sobą Forsaken oraz Team ESCA Gaming. Mecz odbędzie się w formacie BO5, do trzech wygranych map, zaś transmisja ze starcia dostępna będzie na kanale Polsat Games w telewizji oraz Internecie.

