Przestali wypłacać pensję Ukraińcowi. Powód? Nie może grać

O sytuacji esportowców w Ukrainie wspominaliśmy już kilkukrotnie w tekstach na stronie. Wielu z nich, ze względu na obecną wojnę, musiało zawiesić swoje kariery, wstrzymując się od aktywnej gry. Ich pracodawcy początkowo rozumieli taki stan rzeczy, lecz minęły dwa tygodnie od początku rosyjskiej agresji i w końcu pojawiło się pytanie - co dalej z ukraińskimi zawodnikami? Jednym z takowych jest profesjonalny zawodnik Valoranta, Kirył "ANGE1" Karasiow.

Ukrainiec zostanie odcięty od wypłaty?

Temat został poruszony przez kilka stron, a następnie wypłynął do social-mediów. Początkowo mówiło się, że Karasiow, ze względu na przejście w stan rezerwy, w ogóle nie otrzymuje jakiejkolwiek wypłaty od FunPlus Phoenix, w którym formalnie jest zakontraktowany.

Te doniesienia zostały następnie skorygowane. Chińska organizacja zapewni jednak Ukraińcowi środki tylko do 15 marca. Dość szybko zaczęto się rozwodzić nad moralnością takiej decyzji. Karasiow podobnie jak miliony innych Ukraińców jest obecnie w sytuacji kryzysowej, wobec której wszystkie inne sprawy odchodzą na bok. Teraz najbardziej potrzebuje wsparcia, a organizacja mu je odcina.

Na twitterze na ten temat wypowiedział się Jerome Coupez - właściciel agencji dla graczy esportowych Prodigy, która opiekuje się Karasiowem. Francuz nie krył swej frustracji, przekazując wprost:

Budzisz się, a zespół oświadcza, że nie będzie płacił wypłaty dla ukraińskiego zawodnika, bo nie gra obecnie według ustaleń kontraktu. Pie*rzyć taki świat. Najwyraźniej biznes jest ponad wszystkim. Jeśli będzie trzeba, to sam mu zapłacę. To jest wojna...

Wojna odbiera ich marzenia

Niestety "ANGE1" to nie jedyny przypadek zawodnika, który musiał przerwać swoją karierę z jasnych przyczyn. W CS:GO w zespole Michała "MICHU" Müllera, MAD Lions z gry wypadł Wiktor "sdy" Ordzuhew.

Takich przypadków jest więcej. Niedługo również kolejne organizacje staną przed podobnym dylematem moralnym. Wtedy okaże się, czy rzeczywiście wspierają swoich podopiecznych jak należy, czy zgodnie z tym co powiedział Coupez, pieniądze są ponad wszystkim.

Co oczywiste, nie da się jasno sprecyzować, kiedy "ANGE1" i reszta ukraińskich esportowców wróci do zawodu. Część z nich w momencie wybuchu konfliktu przebywała poza granicami ojczyzny, do której już nie wrócili. Stało się tak m.in. z Natus Vincere, obecnie przebywającym w Esports Perfmormance Center w Warszawie, gdzie zaoferowano im darmowy pobyt.

