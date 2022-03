ESL Mistrzostwa Polski. Mecz tygodnia wyjątkowo jednostronny. Niespodziewany lider

Czwartek to dzień zmagań dla Grupy B w ESL Mistrzostwach Polski. Przed startem dzisiejszych zmagań w stawce było wyjątkowo gęsto. O ile w Grupie A nadal niekwestionowanym liderem jest Wisła All in! Games Kraów, tak w drugiej szóstce mogło dojść do niemałego zawirowania. Najciekawszy mecz został zaserwowany na sam start.

4. kolejka ESL Mistrzostw Polski (czwartek)

Anonymo 9:16 Illuminar Gaming

Dwa zespoły z krótkim stażem, lecz tworzone przez bardzo doświadczonych zawodników. Zarówno jedni jak i drudzy wiążą duże aspiracje do tytułu. Póki co jednak zdarzyły im się wpadki już w fazie grupowej. Zapowiadało się arcyciekawe starcie, bowiem żadni nie chcieli powielać wcześniejszych błędów.

Wybór mapy padł na Inferno. Illuminar zaliczyło genialne wejście. Po pewnej pistoletówce zaczęli oni szybko zbierać kolejne punkty. Ich gra po stronie defensywnej była niemal bezbłędna, a Anonymo nie miało wiele do powiedzenia. W zasadzie każdy zawodnik stawał na wysokości zadania, ale przed szereg wybijał się Tomasz "phr" Wójcik. Illuminar pozwoliło Anonymo na skompletowanie ledwie dwóch punktów w pierwszej połowie. Po zamianie stron przegrywający zespół próbował jeszcze walczyć, ale dysproporcja była zbyt rozległa. Finalnie licznik Anonymo zatrzymał się na dziewięciu zdobytych rundach. Illuminar zgarnęło łatwe trzy punkty z hipotetycznie najtrudniejszym rywalem z grupy. Te oczka mogą się okazać w ostatecznym rozrachunku bardzo cenną zdobyczą.

ThunderFlash 4:16 Impression

Dla ThunderFlash mecz z Impression był debiutem w tym sezonie ESL Mistrzostw Polski. Młody i powszechnie nieznany skład wszedł w miejsce AzerbejdżanPL, które to wycofało się finalnie z udziału w turnieju, rozwiązując zarazem swoją drużynę. Ta mgiełka niepewności, unosząca się wokół debiutantów, nie pozwalała na powiedzenie czegoś konkretnego o ich perspektywach. To już za to zweryfikowało samo Impression.

I zrobiło to wyjątkowo boleśnie. Stoczona na Nuke'u potyczka była dość krótka. Impression od początku kontrolowało sytuację, podczas gdy ThunderFlash nie potrafiło zaprezentować niczego konkretnego. Gra szybko stała się chaotyczna. Doświadczeni zawodnicy serwowali nauczkę za nauczką żółtodziobom z przeciwnej ekipy. W międzyczasie wkradła się nawet eliminacja z noża, zaserwowana przez Bartosza "baljsa" Mikołajewicza. Niespodzianki nie było. Impression, bez większego wysiłku, dołożyło do swojego dorobku komplet.

HONORIS 12:16 GameAgents

Kolejny ciekawy dla podziałów w tabeli mecz. Po trzech kolejkach GameAgents zasiadało w fotelu lidera Grupy B, choć ich prowadzenie nad resztą konkurencji było mikroskopijne. Konsekwencją potknięcia byłby momentalny spadek i to nawet o kilka pozycji, jeśli wykorzystaliby to rywale. A dziś GA nie typowano w roli faworyta. Stawali w końcu naprzeciw wyjątkowo doświadczonemu HONORIS, które samo chciało sobie odbić nieco ślamazarny start w Mistrzostwach.

Po raz pierwszy w czwartkowym dniu meczowym początek starcia był wyrównany. Przez pewien czas drużyny szły łeb w łeb. Na finiszu pierwszej połowy to GameAgents zdobyło lekką, trzyrundową zaliczkę. Ta jednak ulotniła się błyskawicznie po wygranej przez HONORIS drugiej pistoletówce. GA nie wyprowadziło to z równowagi. Młodszy skład cierpliwie czekał na swoją szansę i gdy finanse na to pozwoliły, wrócił na zwycięską ścieżkę. Regularnie swoje strzały trafiał snajper Alan "Flayy" Krupa. Konsekwencja "Agentów" doprowadziła do złamania ekonomii HONORIS, które ponownie znalazło się w tarapatach. Weterani zaczęli się gubić, a ich ataki były coraz bardziej chaotyczne, co tylko służyło defensorom. Tym sposobem GameAgents odegrało się za wcześniejszą porażkę z HONORIS 2:16 i utrzymało pozycję lidera. Wspomniany 16-letni "Flayy" skończył mecz z 27 trafieniami.

Tabela Grupy B:

Game Agents ~ 9 pkt. Illuminar Gaming ~ 6 pkt. Impression ~ 6 pkt. Anonymo ~ 6 pkt. HONORIS ~ 3 pkt. ThunderFlash ~ 0 pkt.

