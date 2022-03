Tak słabo jeszcze nie grali. Illuminar poza play-offami Ultraligi

Dziewięć tygodni zmagań w ramach Ultraligi, europejskiej ligi regionalnej dedykowanej Polsce, sprowadziło się do wyłonienia wszystkich uczestników play-offów. W walce o tytuł mistrza a zarazem wyjazd na European Masters znalazło się sześć zespołów.

Oczekiwany lider rozgrywek

Zakończenie 9. tygodnia Ultraligi pozwoliło na wyłonienie definitywnego lidera tabeli wyników. Zgodnie ze spekulacjami ekspertów sprzed rozpoczęcia sezonu, najlepszą formacją okazało się AGO ROGUE. Jedyna akademia zespołu LEC występująca w regionie przeszła podczas okienka transferowego spore zmiany, a te okazały się strzałem w dziesiątkę.

Z poprzedniej wyjściowej piątki w AGO ROGUE zostało wyłącznie dwóch zawodników - Lucker oraz Sinmivak. Pozostałe trzy miejsca uzupełnili zawodnicy zza granicy, Leon, Rabble oraz Nite. Dodatkowo zespół wzbogacił się pod względem sztabu trenerskiego, gdyż nad drużyną pochylił się Blumigan, który ostatnie lata spędził współpracując z sekcją formacji występującej w LEC.

Drużyna podczas letnich rozgrywek poradziła sobie śpiewająco, jedynie na chwilę odpuszczając fotel lidera. Na przestrzeni osiemnastu spotkań organizacja wygrała aż piętnaście, ustępując po jednym razie Illuminar Gaming, Komil&Friends i Team ESCA Gaming.

Doszło do zaskoczeń

Choć 1. miejsce Ultraligi zostało celnie wskazane jeszcze przed rozpoczęciem splitu, nie oznacza to, że w rozgrywkach nie doszło do zaskoczeń. Największym z nich jest brak awansu przez Illuminar Gaming. Organizacja występuje w lidze od początku jej powstania, a 7. sezon jest pierwszym, kiedy drużyna spod znaku Oka nie dostała się do play-offów.

Te udało się jednak osiągnąć formacji, która wraz z rozpoczęciem rozgrywek zadebiutowała na profesjonalnym poziomie League of Legends - Forsaken. Drużyna dawała się poznać przez ostatnie lata, jednak występowała w rozgrywkach znacznie niższego szczebla. Szansą na występ w Ultralidze był wykup slota od wycofującego się z rozgrywek K1CK, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

- Bardzo fajnie, że udało nam się osiągnąć cel minimum. Szkoda, że nie w lepszym stylu, ale najważniejszy jest rezultat - opowiada Kamila "Kamcia" Kościor, menedżerka Forsaken - Cieszymy się, że w pierwszej rundzie play-offów wybrała nas ESCA. Przygotujemy się na nich dobrze, biorąc pod uwagę, że nie są dla nas przeciwnikiem nie do pokonania. Do gier podejdziemy w skupieniu i z czystą głową.

Play-offy już niedługo

W walce o tytuł mistrza wiosennych rozgrywek zmierzy się łącznie sześć zespołów, a oprócz wspomnianych AGO ROGUE, Forsaken i Team ESCA Gaming będą to Iron Wolves, Zero Tenacity oraz Komil&Friends.

Pierwsze spotkanie play-offów rozpocznie się już 15 marca o 17:00. Wówczas Team ESCA Gaming stanie w szranki z Forsaken. Transmisja ze spotkań pozostaje klasycznie dostępna na kanałach Polsat Games w telewizji oraz Internecie.

